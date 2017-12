Stiri pe aceeasi tema

- Daca te uiti cu atentie pe etichetele pateurilor de ficat din comert vei constata continutul foarte scazut de ficat. Majoritatea marcilor cunoscute sau mai putin cunoscute au un procent de 15-25% ficat de porc intr-o conserva de pate de ficat. Urmeaza slanina, sorici, faina alba de grau (!!!), proteina…

- La mai bine de 2.000 de ani de la venirea Mantuitorului pe Pamant apar mai multe dovezi despre cum s-a nascut religia crestina si Biblia. Doi cercetatori biblici au descoperit o copie originala au unui text vechi, care descrie invataturile lui Iisus fata de „fratele sau” Iacob. Geoffrey Smith si Brent…

- O ancheta „Adevarul” pe tema deconturilor pentru chirie si transport din Justitie a scos la iveala ca o judecatoare de la Curtea de Apel Timisoara a cerut, timp de aproape un an, sa i se deconteze aproximativ 70 de lei lunar pentru naveta de la marginea Timisoarei in oras. Totul s-a intamplat in timp…

- "Viziunea bugetului pe care l-am prezentat in Parlament acum nu este noua, am prezentat-o in 2016, pe baza acestei viziuni am castigat alegerile. Am aplicat-o in acest an si vom continua aplicarea si in anii ce vin. Ne-am angajat ca vom obtine crestere economica de peste 5% care sa se regaseasca si…

- 15 deputati ai PSD au depus, la Senat, o initiativa legislativa prin care vor schimbarea Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, astfel incat faptele de coruptie sa fie dezincriminate daca beneficiarul lor este alta persoana decat faptuitorul, scrie Adevarul.…

- O mama din Statele Unite a fost arestata de catre oamenii legii, dupa ce s-a descoperit adevarul in legatura cu fiul ei de doar opt ani, despre care spunea mereu ca e grav bolnav. Dupa ce l-a dus pe baietel la spital...

- Biblia este cea mai cunoscuta carte din istoria umanitatii. Cartea de capatai a omenirii ne deschide lumea catre credinta, insa pe langa pilde in Biblie putem invata si despre sanatate. stiai ca in Sfanta Scriptura sunt relatate alimente, care ne scapa de boli chiar si in zilele noastre? Este adevarat,…

- Brigitte Sfat este dependenta de lux, fiind foarte atenta atunci cand vine vorba de imaginea ei. Un lucru mai puțin știut despre vedeta este ca aceasta poarta peste tot cu ea o Biblie. Foarte credincioasa, Brigitte Sfat este nedezlipita de Biblie ori de cate ori pleaca in vreo calatorie, dupa cum…

- Brigitte Sfat a facut public un detaliu personal, și anume ce obiect este nelipsit din bagajul ei atunci cand pleaca undeva. Brigitte Sfat, care a fost mutilata de fostul sau partener de viața , este casatorita cu marele campion la tenis Ilie Nastase. Mariajul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este…

- Andor Sandor, reprezentant al Additional Woldwide Care Service LTD, cu sediul in Marea Britanie, sustine ca este detinatorul legal al drepturilor de proprietate intelectuala asupra „marcii" Parintele Arsenie Boca, inregistrata la Oficiul European de Proprietate Intelectuala (EUIPO), acesta cerandu-le…

- Recent, THQ Nordic dezvaluia Fade to Silence, third person singleplayer survival pe o harta deschisa de 10 km², din 14 decembrie pe Steam Early Access. Doar astazi putem vedea cum se prezinta cu adevarat jocul, cu ajutorul a unui walkthrough de 5 minute realizat de IGN. Adevarul fie spus,…

- Whitney Kittrell, o tanara mama din Statele Unite, face totul ca sa le demonstreze copiilor ei ca sunt iubiti si protejati. Din pacate, ea isi creste baietelul si fiica de una singura, in urma divortului. Intr-o buna zi, baiatul i-a spus ca este trist din cauza ca n-are si el un tata cu care sa mearga…

- Un muncitor roman din Germania, cazat in locuinta din Bergkamen incendiata in urma cu o saptamana, a declarat pentru „Adevarul” ca Politia germana ancheteaza inclusiv posibilitatea ca incendiul sa fi fost provocat de unul dintre locatarii casei.

- Ca sa obții niște fonduri fie ele europene ori guvernamentale iți trebuie anumite aprobari locale care au in spate – studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, hotarari de consiliu, achiziții, licitații, și multe altele. Nu-i așa, doamna Alexandrescu? Cea care susțineti ca suntem intr-o mare…

- Primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, la Realitatea TV, ca decizia de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei a fost luata in partid, motiv pentru care Gabriela Firea trebuia sprijnita, noteaza Adevarul.ro. Afirmatia lui Tudorache este in contrast evident cu cea a primariei…

- Purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura, Oana Branzan, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca Trenul Regio 2101, care circula pe relatia Brasov-Sibiu, a avut o defectiune si s-a oprit in Gara Ucea, vineri dimineata. ”Trenul a stationat in Gara Ucea timp de 93 de minute. Calatorii…

- Președintele argentinian Mauricio Macri a cerut vineri 'o ancheta serioasa, in profunzime', pentru 'a afla adevarul' cu privire la submarinul San Juan, disparut saptamana trecuta cu 44 de membri ai echipajului sau, informeaza AFP. 'Ceea ce s-a întâmplat va necesita o ancheta…

- Multa lume se intreaba care este, de fapt, adevarata relație dintre impresara Anamaria Prodan și baiatul ei vitreg, fiul pe care Laurențiu Reghecampf il are din mariajul anterior. Anamaria Prodan, care este prezentatoarea emisiunii „Gospodar fara pereche”, de la Pro TV, formeaza un cuplu foarte sudat…

- Cercetatorii au aratat cum impulsurile foarte scurte de lumina pot afecta direct activarea neuronilor. Acestia spera ca experimentul poate duce la terapii de ultima generatie pentru o serie de tulburari psihice.

- Asa cum reiese din credinta populara, îngerii au un rol bine definit pe tot parcursul vietii, dar si dupa moartea omului, scrie adevarul.ro În studiul „Mitologie româneasca“ (1916), folcloristul Tudor Pamfile trateaza în volumul I („Dusmani si prieteni…

- Societatea de credite de consum Cetelem IFN estimeaza o crestere cu 15% a vânzarilor de Black Friday, fata de editia de anul trecut, aceasta tinta fiind justificata de implementarea noului proces de analiza a cererilor de credit care dureaza aproximativ zece minute, a precizat Liviu Purcarea,…

- Exista anumite semne zodiacale in care nu poți avea incredere și care or sa te lase la greu doar pentru a se salva pe ele, scrie estisuperba.ro. Astrele ne dezvaluie care sunt aceste zodii pentru a știi de ce persoane trebuie sa ne ferim. Citeste si HOROSCOP: Adevarul gol-golut despre zodii…

- Sub pretextul ca va evalua angajatii, Guvernul pregateste concedieri masive in institutiile de stat pentru a reusi sa mentina echilibrul bugetar pe anul viitor, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Startul a fost dat deja de Ministerul Transporturilor, in timp ce evaluarea celor 135 de secretari…

- Visele nu pot sa prezica viitorul, insa ne pot ajuta sa ințelegem ce anume ne dorim in subconștient, scrie realitatea.net.Un vis despe moarte, mai ales daca este vorba despre a noastra, poate fi alarmant. Cu toate acestea, ințelesul nu este neaparat negativ.

- Helmut Duckadam canta in duet cu Dan Bittman la “Aici eu sunt vedeta”, pentru soția lui. Momentul poate fi vazut joi, 9 noiembrie la Antena 1. “O sa te provoc, chiar daca microfonul e cam mic pentru mana ta, sa cantam ceva impreuna”, il va invita prezentatorul show-ului, Dan Bittman, pe celebrul portar.…

- Ștefan Stan, pregatit sa faca pasul cel mare cu femeia care ii este alaturi de ceva timp. Chiar daca nu a cerut-o inca in casatorie, cei doi au inceput deja pregatirile pentru eveniment. Ștefan Stan a vorbit pentru prima data despre nunta cu iubita lui. In varsta de 40 de ani, acesta a marturisit intr-un…

- Dupa 11 zile, luni seara Festivalul National de Teatru s-a incheiat cu un spectacol in care actrita Juliette Binoche a stralucit pe scena TNB. Ajuns la final, directorul FNT Marina Constantinescu face un bilant si povesteste in studioul Adevarul LIVE despre feleul in care s-a vazut editia din acest…

- Cea mai veche eclipsa solara inregistrata vreodata a fost in vremea faraonilor egipteni. Acum știm și anul aproximativ. Cercetatori de la Universitatea Cambridge considera ca eclipsa a avut loc pe 30 octombrie 1207 i.Hr. și este menționata in Biblie. Descoperirea ajuta la explicarea și ințelegerea textului…

- De la inceput vreau sa fac mențiunea ca prabușirea viticulturii Blajului, incepand cu plantațiile stațiunii viticole și continuand cu cele ale fostului I.A.S., au produs o mare nemulțumire cetațenilor orașului Blaj și localitaților apropiate. In mod deosebit celor care au muncit in viticultura, fie…

- Unul dintre cele mai grele lucruri este sa-ti dai seama ce sa faci cu viata ta. Este o intrebare pe care oricine si-o pune pe tot parcursul vietii!Adevarul este ca unii oameni nu isi dau seama si cauta constant acest raspuns.

- Suspectii fac parte dintr-o celula terorista cu legaturi cu Stat Islamic, care era activa in opt orase din Maroc, au transmis autoritatile. Unul din cei sase suspecti era expert in explozibili. Alti unsprezece militanti din cadrul celulei au fost arestati anterior. Autoritatile marocane…

- Primarul general al Capitalei a vorbit despre o mare problema a Bucureștiului: traficul. „Nu trebuie sa inventam apa calda, ci trebuie sa preluam modele de succes din Europa. Parcul auto al RATB trebuie sa se innoiasca. Cetatenii se sufoca in unele autobuze fara aer conditionat. Acele masini trebuie…

- Tanarul care in 2011 si-a ucis mama si bunica a evadat, vineri seara, din spitalul de psihiatrie in care era internat, aceasta fiind pentru a doua oara cand reuseste sa fuga. Ulterior acesta a fost gasit pe raza localitatii. UPDATE 18.37: Tanarul evadat de la Spitalul de Psihiatrie de la Grajduri a…

- Ksenia Sobchak, prezentatoare TV si o persoana cunoscuta în lumea mondena, a anuntat ca va candida la alegerile pentru presedintia Rusiei de anul viitor, în ceea ce pare a fi o candidatura îndreptata împotriva lui Putin dar care, în final, poate avea rolul de a fragmenta…

- "Adevarul ca v-a explodat in fața o bomba vara aceasta, o bomba pe care tot dumneavoastra ați pus-o. Cine a reintrodus pensiile speciale in Romania? Nu cumva tot membrii actualei majoritați parlamentare dupa ce ele fusesera desființate de catre Guvernul Boc? Le-ați reintrodus și, culmea ironiei,…

- Indiferent daca ai o functie de conducere sau de executie, prima impresia conteaza foarte mult, iar lipsa de punctualitate lasa intotdeauna o imagine negativa despre tine. Poti rata un contract important sau pierde slujba la care visai si pentru care te-ai pregatit ani de zile, doar pentru ca nu…

- Accidentul rutier a avut loc, joi, in localitatea Ghiroda, pe drumul spre Aeroportul International Timisoara, fiind implicate doua masini. Potrivit politistilor, o femeie in varsta de 71 de ani, aflata la volanul unui autoturism, nu a acordat prioritate la iesirea din parcare si a lovit un autoturism…

- Fost conducator la Dinamo, Adi Mutu a fost instalat în functia de manager sportiv la FRF. Presedintele forului, Razvan Burleanu, a vorbit despre motivele pentru care l-a adus pe "Briliant" la Casa Fotbalului.

- Avem autostrazi putine, dar foarte scumpe. Asta reiese dintr-o analiza a Societatii Academice Române, prezentata de România Curata, care arata cum preturile soselelor de mare viteza aproape se dubleaza fata de cele trecute în Master Plan.

- Conform sursei citate, circulatia este ingreunata in zona localitatii ilfovene Snagov, la kilometrul 34. In acest context, politistii ii sfatuiesc pe calatorii auto care deplaseaza in aceasta zona sa ruleze cu prudenta sporita si sa adapteze viteza de deplasare la conditiile de drum.…

- Un avion TAROM a fost nevoit sa aterizeze de urgența pe aeroportul din Timișoara la cateva minute dupa decolare din cauza unei defecțiuni. Este vorba despre cursa Timișoara-București, informeaza Digi24. UPDATE ora 15:50 Alina Gorghiu, fost președinte al PNL, aflata in avionul care s-a intors la sol, …

- ACCIDENT GRAV la Viseu in urma cu cateva minute! Trei VICTIME in urma IMPACTULUI. Doua MASINI facute PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Mijloc a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu trei victime. Din primele informatii doua masini au fost…

- O mama din Texas este acuzata de moartea fiicei sale, dupa ce femeie le-a spus politistilor ca, dupa ce copila ei a fost ranita, nu a sunat la numarul de urgenta pentru ca nu mai avea multe minute pe telefon.

- Celebrul Costi Ionița spune ca exista un roman care a ajuns la 300 de ani, acesta venind o data la sapte ani la o manastire pentru a lua impartasanie. “Exista 3000 de autotrofi, se numesc, pe Pamant. Si in Biblie exista. Sunt anumiti sfinti care nu mai mancau deloc. Luau doar impartasanie. Daca…