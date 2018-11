Stiri pe aceeasi tema

- Compania europeana Airbus a livrat vineri modulul de serviciu destinat capsulei spatiale Orion, dezvoltata de NASA, care va transporta astronauti pe Luna sau in misiuni mai indepartate in anii urmatori, o etapa decisiva care ar trebui sa aiba drept efect comenzi viitoare in valoare de sute de milioane…

- Autoritațile din Franța au decis construirea unui zid de-a lungul graniței cu Belgia pentru a împiedica raspândirea pestei porcine, virus care poate pune în pericol cea mai mare industrie porcina din Europa, relateaza Reuters. Autoritațile franceze au intrat în alerta…

- Administratia vamala chineza a anuntat luni ca a interzis importurile de porci domestici, porci mistreti si produse din carne de porc din Bulgaria, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, China a ordonat returnarea…

- Grupul auto Volkswagen AG a acceptat sa acopere o parte din costurile reconfigurarii sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel, a anuntat luni ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer. "Avem un angajament de la Volkswagen pentru reconfigurarea sistemului hardware,…

- Urmarirea traseului carnii si a produselor din carne de la porcii infectati cu pesta porcina africana este esentiala pentru a stopa raspandirea maladiei virale deoarece aceasta poate supravietui in alimentele procesate, a afirmat Matthew Stone, directorul adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Germania, cea mai mare economie europeana, ia in considerare inasprirea legislatiei privind preluarile de companii, pe fondul sporirii temerilor privind preluarile unor firme tehnologice de importanta strategica de catre chinezi, transmite Reuters. Berlinul vrea să aibă puterea de a investiga…