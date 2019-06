Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au umflat un balon inalt de șase metri care il infațișeaza pe Trump ca fiind un bebeluș portocaliu. Vizita lui Trump și a soției sale, Melania, care va avea loc la inceputul lunii iunie, are loc la invitația Reginei Elisabeta. Protestatarii sunt nemulțumiți fața de atitudinea…

- Mai multe persoane au început miercuri pregatirile pentru un protest fața de vizita președintelui american, Donald Trump, la Londra, programata pentru perioada 3-5 iunie, potrivit Mediafax citând Reuters. Protestatarii au umflat un balon înalt de șase metri care îl înfațișeaza…

- Casa Alba a anuntat miercuri ca refuza sa coopereze cu o comisie din cadrul Congresului in privinta "anchetei ruse", acuzand-i pe democrati ca doresc sa organizeze un "proces spectacol" impotriva presedintelui Donald Trump, informeaza AFP. Avocatul principal al Casei Albe, Pat Cipollone, a respins printr-o…

- "Impresia mea e ca va fi Joe (Biden) cel somnoros si morocanos sau Bernie (Sanders) cel sarit de pe fix", a transmis Trump pe Twitter, intre doua mesaje legate de negocierile comerciale cu China. "Toti ceilalti dispar in viteza!", a adaugat liderul de la Casa Alba.Donald Trump si-a intensificat…

- Finantele lui Donald Trump au fost pe rosu intre 1985 si 1994, omul de afaceri new-yorkez pierzand in cea perioada aproximativ 1.2 miliarde de dolari, potrivit informatiilor aparute marti in ziarul New York Times (NYT), fundamentate pe documente fiscale, transmite AFP. Aceste dezvaluiri sunt facute…

- Președintele american Donald Trump a discutat vineri, timp de mai bine de o ora, cu omologul sau rus Vladimir Putin, printre subiectele abordate fiind posibilitatea unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord și situația politica din Venezuela, a informat Casa Alba, potrivit Reuters. Putatoarea…

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…