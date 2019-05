NASA are în plan să trimită prima femeie pe Lună în misiunea "Artemis" în anul 2024 NASA planifica trimiterea primei femei din toate timpurile pe Luna, la aproape cinci decenii de când nu au mai fost facute expediții pe suprafața lunara. Decizia de a le relua a fost luata datorita creșterii suplimentare a bugetului agenției spațiale de catre președintele Trump, conform CNN.



Doar 12 astronauți, toți de sex masculin, au reușit sa pașeasca pe suprafața Lunii și toți au fost americani, potrivit Bettinei Inclán, directoarea pentru comunicare NASA. &"Ultima persoana a mers pe Luna în 1972", a declarat Inclán. &"Nicio femeie nu a mers vreodata pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

