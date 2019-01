Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai indepartat obiect cosmic vizitat vreodata de o sonda apartinand NASA, Ultima Thule, din centura de asteroizi si planetoizi Kuiper, relicve inghetate ale procesului de formare al Sistemului Solar de dincolo de orbita planetei Neptun, seamana cu un popic dintr-un joc de bowling, conform fotografiilor…

- Noaptea trecuta omenirea a ajuns aproape de marginea sistemului nostru solar. O sonda de mare viteza a survolat cel mai indepartat corp ceresc studiat vreodata de om și a trecut cu bine și acest test. Este vorba despre Ultima Thule, situat la o distanța de aproximativ 6.

- Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agentiei spatiale americane NASA confirma ca aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai indepartat obiect ceresc studiat vreodata de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pamant, potrivit BBC.

- Sonda spațiala New Horizons a trecut deasupra mai indepartat obiect ceresc studiat de om, o relicva inghețata care dateaza de la inceputul sistemului solar, botezata Ultima Thule. Corpul ceresc se afla la 6,4 miliarde de kilometri de Terra. Sonda New Horizons a captat imagini și a adunat informații…

- Sonda New Horizons apartinand agentiei spatiale americane NASA a survolat marti cel mai indepartat obiect ceresc studiat vreodata de om, a anuntat Alan Stern, directorul stiintific al misiunii. "Du-te New Horizons!", a exclamat Stern, in timp ce echipa sa aclama in laboratorul de fizica…

- O sonda NASA se apropie in mare viteza de Ultima Thule, un corp ceresc aflat la 6,4 miliarde de kilometri de Terra, cel mai indepartat obiectiv studiat vreodata, pe care se preconizeaza ca-l va fotografia in noaptea de Revelion, cu prilejul unui survol care implica riscuri semnificative, noteaza AFP.…

- O sonda a NASA urmeaza sa realizeze un survol istoric la inceputul anului: este vorba de cel mai indepartat obiect celest studiat vreodata, o relicva inghețata din inceputurile sistemului solar, denumita Ultima Thule, scrie AFP.