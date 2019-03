Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana americana anunta ca 350 de soldați din prima divizie de blindate au sosit la Berlin marți, ca parte a unui grup de 1.500 de trupe care sosește saptamana aceasta. Soldatii se indreapta spre Polonia pentrua se alatura diviziilor blindatelor si altor armamente grele. Militarii…

- „(…) din Georgia in 2008, Ucraina in 2014 și Siria in 2015 – Putin a invinuit intotdeauna Occidentul pentru agresiunile Rusiei. Mijloacele mass-media susținute de Kremlin, intaresc acest mesaj, expunand audiența la un flux constant de știri alarmante despre „incercuirea Rusiei” de catre forțele NATO…

- Startul ediției din 2019 a celui mai important concurs interactiv de educație forestiera din Europa, „Tineri in padurile Europei”, organizat in Romania sub patronajul Regiei Naționale a Padurilor, a fost dat saptamana aceasta, bihorenii fiind invitați sa concureze pentru a ajunge la etapa…

- Alianța Nord-Atlantica trebuie sa mentina usile deschise pentru aderarea Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova, declara presedintele Poloniei, Andrzej Duda. Declarația a fost facuta într-o conferința de presa comuna cu omologii sai din Slovacia și România, Andrej Kiska…

- Marți, Financial Times a scris ca Statele Unite și Uniunea Europeana negociaza și ca au fost aproape de a ajunge la un acord privind impunerea unor noi sancțiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa ei agresiune fața de Ucraina in Marea Azov, la sfarșitul lunii noiembrie.

- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…

- Regatul Marocului ar vrea sa devina o platforma pentru accesul Rusiei pe continentul african, a declarat astazi, la Rabat, ministrul pentru afaceri externe și colaborare internaționala al Marocului, Naser Burita, în cursul conferinței de presa comune ținuta cu șeful Ministerului de Externe al…

- Presedintele american este sub influenta Rusiei? In timp ce "The New York Times" a dezvaluit ca FBI-ul l-a anchetat pe Donald Trump, suspectat ca este agent rus, zvonul ia amploare in Statele Unite. De la candidatura sa pana la presedintia Statelor Unite, relatiile dintre Donald Trump si Kremlin continua…