- Barbatul in varsta de 51 de ani venea acasa, la Suceava, dupa ce muncise in Olanda. Imediat dupa aterizarea aeronavei pe Aeroportul International Iași, el a fost preluat de un echipaj SMURD. Incidentul a avut loc duminica, la bordul unei aeronave WizzAir. Omului i s-a facut rau in timpul zborului,…

- Lovitura grea pentru traficantii de droguri din Iasi dupa ce au avut loc numeroase descinderi • Mascatii au intrat in mai multe locatii, descoperind cantitati importante de etonobotanice si droguri • De asemenea, in urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe arme de foc si arme albe, de care traficantii…

- Autocarele trimise de catre primarul orasului Voluntari-Florentin Pandele la Iasi la sarbatoarea Sfintei Parascheva au dat traficul auto peste cap. Portiunea de drum din Podu Ros catre Podul de Piatra a fost inchisa, aici fiind parcate autocarele, si prin urmare in zona s-a creat haos in trafic. Timpul…

- Politia olandeza a arestat sapte indivizi care se pregateau sa comita "un atentat terorist de proporții uriașe" in cursul unui "mare eveniment" in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de asalt de tip AK-47, a anuntat joi procuratura, potrivit

- Tavi Clonda a avut parte de o surpriza de proportii duminica, dupa turta fiicei lui si a Gabrielei Cristea. Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars i-a pregatit sotului ei ceva la care nu s-ar fi gandit niciodata.

- O grupare condusa de doi cetateni iranieni, care coordona peste 50% din piata ilicita a traficului de heroina din Bucuresti, a fost destructurata. Au fost ridicate 800 de grame de heroina si 4 dintre membrii gruparii au fost retinuti.