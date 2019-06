Stiri pe aceeasi tema

- O tânara a vrut sa-si impresioneze iubitul în parcarea caminelor de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca si i-a scris pe masina un "Te Iubesc" la care multi tineri viseaza.

- Premierul Viorica Dancila a avut parte, sambata dupa-amiaza, la Satu Mare, de o surpriza din partea unui pensionar. Aflata la prefectura The post VIDEO| Declarație de dragoste in genunchi pentru Viorica Dancila: „Vreau sa va ating. Va iubesc tare mult si adorm gandindu-ma la dumneavoastra” appeared…

- Premierul Viorica Dancila a avut parte, sambata dupa-amiaza, la Satu Mare, de o surpriza din partea unui pensionar. Aflata la prefectura The post VIDEO| Un satmarean, declarație de dragoste in genunchi pentru Viorica Dancila: „Vreau sa va ating. Va iubesc tare mult si adorm gandindu-ma la dumneavoastra”…

- PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, este noua campioana a Greciei, dupa ce a învins-o duminica pe Levadiakos cu 5-0, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 29-a, penultima.

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, este un soț desavarșit și un model de urmat in bucatarie, crede cea de-a cincea lui soție, Loredana. Consoarta politicianului a facut declarații elogioase la adresa lui Tariceanu in emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3. Conform Loredanei Moise, cand nu face…

- O cerere in casatorie, o declarație emoționanta de dragoste, noi dezvaluiri și multe intamplari neaștepte le aduce “Fructul oprit”, in aceasta seara, de la ora 20.00, telespectatorilor Antenei...

- O cerere in casatorie, o declarație emoționanta de dragoste, noi dezvaluiri și multe intamplari neaștepte le aduce „Fructul oprit”, in aceasta seara, de la ora 20.00, telespectatorilor Antenei 1. Ancheta procurorului ia amploare, in cazul conflictului incheiat cu focuri de arma, iar situația Soniei…

- Creatoarea de moda Zina Dumitrescu a murit la varsta de 82 de ani, dupa ce mai bine de 8 ani de zile a stat intr-un azil de batrani din Ghermanești. Ultimele zile ale Zinei Dumitrescu au fost unele pline de amaraciune.