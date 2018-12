Stiri pe aceeasi tema

- Paula Chirila a facut noi declarații despre povestea de dragoste pe care o traiește cu Adrian, un barbat care este cu 16 ani mai tanar ca ea. Actrița Paula Chirila este foarte fericita alaturi de Adrian, noul ei iubit. Vedeta a vorbit despre relația lor la o emisiune de televiziune. „E foarte romantic.…

- Interpreta de muzica populara Maria Loga a trecut prin momente extrem de grele din cauza fostului sau soț. Aceasta a dezvaluit ca barbatul i-a furat fetițele. Cantareața de muzica poipulara Maria Loga a fost prezenta in platoul emisiunii Agenția VIP, de la Antena Stars, unde a vorbit despre una dintre…

- Denisa Despa a fost invitata la Agentia VIP, prezentata de Cristi Brancu, si a vorbit in exclusivitate despre viata ei sentimntala, dar si despre ideile de afaceri pe care le va concretiza alaturi de viitorul ei sot.

- Oana Turcu și Cristi Brancu au implinit 10 ani de casnicie. Prezentatoare a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” și Cristi Brancu, moderatorul emisiunii ”Agenția VIP” de la Antena Stars, sarbatoresc zilele acestea un deceniu de cand și-au jurat iubire veșnica in fața altarului. Oana Turcu și Cristi Brancu…

- Oana Turcu, indragita prezentatoare a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” și Cristi Brancu, amfitrionul ”Agenției VIP” de la același post tv, traiesc clipe minunate in aceste zile. Cei doi sarbatoresc zece ani de casnicie și dezvaluie faptul ca au de gand sa marcheze cum se cuvine aceasta aniversare speciala…

- Ieri, frumoasa colega de platou a lui Cristi Brancu, Majda, și-a serbat ziua de naștere. Și, chiar daca a trecut o zi, echipa alaturi de care lucreaza, dar și persoanele apropiate nu au uitat sa-i transmita frumoasei Majda cele mai sensibile și emoționante urari.

- Rita Mureșan s-a schimbat mult in ultima perioada. Fosta Miss Romania a depașit suta de kilograme, insa nu pare sa ii pese prea mult de acest lucru, mai ales ca se simte foarte bine in pielea ei. Rita Mureșan a vorbit despre situația ei, dupa ce a fost aspru criticata in acest sens. „Nu este o delasare,…

- Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unui dintre cele mai solide și mai indragite cupluri din showbizz-ul autohton. Cei doi au impreuna un baiețel și se pregatesc sa devina din nou parinți. Radu Valcan, in varsta de 41 de ani, a fost invitat in emisiunea lui Cristi Brancu de la Antena 1 și a vorbit…