- Andreea Balan traiește la maxim orice moment petrecut alaturi de familia ei minunata. Artista a reușit sa se refaca complet dupa ce a facut stop-cardio respirator in timpul operației de cezariana și, dupa cum ea marturisea, vede lucrurile complet diferit.

- Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator in timpul operatiei de cezariana, iar totii fanii sai s-au ingrijorat. La fel s-a intamplat si cu colegii de breasla, care au transmis mesaje de incurajare pentru simpatica artista.

- Ultrașii care au insoțit-o pe Dinamo in deplasarea de la Sfantu Gheorghe s-au remarcat rapid in timpul meciului cu Sepsi. update Scandarile xenofobe ale dinamoviștilor au persistat in prima repriza. Ultrașii lui Dinamo au aruncat din peluza și cu petarde, astfel ca Jandarmeria a intervenit pentru a…

- Narcisa manelista este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi si nu doar datorita machiajului, pentru ca Narcisa Moisa a avut curaj sa apara fara niciun pic de fard in fata fanilor.

- Narcisa Guța se pare ca nu a putut sa stea foarte mult timp desparțita de...culoarea parului care a consacrat-o! Dupa ce s-a vopsit bruneta, fosta soție a lui Nicolae Guța a revenit la roșcat.

- Anamaria Prodan este destul de reticenta atunci cand vine vorba de relatia ei cu Reghe si nu ii place sa posteze prea des imagini din viata lor. Rugata de fani, insa, frumoasa impresara a inceput sa se afiseze tot mai des si pe retelele sociale alaturi de sotul sau.