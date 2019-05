Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida se simte foarte bine dupa ce a devenit mamica pentru a treia oara. Dupa ce și-a adormit bebelușul, vedeta s-a relaxat in compania unor prietene care au venit sa o viziteze la spital. Mirela Vaida este plina de energie dupa ce a nascut cel de-al treilea cooil. In prima seara pe care a petrecut-o…

- De cand muzica trap a luat amploare in Romania, s-a nascut fenomenul „abi talent”. La numai 18 ani, „abi” a reușit, in doar jumatate de an, sa aiba toți fanii la picioare, atat in cluburile de fițe, acolo unde a ajuns sa concerteze, dar și pe rețelele de socializare, unde a adunat peste 300.000 de urmaritori…

- Posesoare a unei voci de aur, Loredana Groza are probleme serioase cu bunele maniere. Recent, vedeta a fost protagonista unor momente de toata jena! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews sunt halucinante! Aflata intr-un restaurant de fite din Capitala, in compania unui barbat, Loredana Groza a comis-o!…

- A fost bataie in toata regula pe strazile din Blaj, sub ochii trecatorilor ingroziți. Trei barbați in toata firea s-au incaierat ziua in amiaza mare și și-au imparțit pumni și picioare. Unul dintre ei a fost lasat intr-o balta de sange.

- Narcisa Guța este unul dintre cele mai controversate personaje din showbizul romanesc. Vedeta iși permite sa arunce banii pe orice și nu rateaza nicio ocazie sa le arate fanilor sai cat este de „bazata” pe portofel.