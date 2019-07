Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears terce printr-o perioada extrem de dificila, așa ca a ales sa apeleze la medici. Iubita artista a ajuns in clinici de reabilitare din cauza starii de neințeles in care se afla de o buna perioada.

- Fuego șocheaza. Ultima sa apariție e de-a dreptul incredibila. Transformarea artistului a surprins pe toata lumea, iar explicația pentru felul in care arata este și mai interesanta pentru cei care-l admira.

- Fuego, pe numele sau din buletin, Paul Surugiu, a facut niște schimbari remarcabile in viața sa. Artistul a slabit 20 de kilograme, și-a schimbat look-ul, dar și intreaga garderoba. Paul Surugiu, in varsta de 42 de ani, a vorbit despre schimbarea prin care trece in acest moment și a oferit detalii despre…

- Cantareata arata total diferit de cum o știau fanii. Sotia lui Stefan Banica a luat peste 20 de kilograme in greutate de cand a ramas insarcinata. Cantareața este in ultimul trimestru de sarcina și, in ciuda greutații, este in continuare activa și face ultimele pregatiri și cumparaturi in așteptarea…

- Este una dintre cele mai mari actrite pe care le-a dat Romania, cu o cariera de peste 65 de ani, fiind sarbatorita la finalul lui 2018 pentru intreaga ei cariera. Tamara Buciuceanu-Botez, caci despre ea este vorba, supranumita „Doamna comediei romanesti“, va implini 90 de ani peste doar cateva luni,…

- Dana Roba a slabit enorm intr-o luna! Vedeta s-a laudat imediat pe retelele de socializare, acolo unde a publicat o fotografie cu pantalonii care ii vin foarte largi acum, semn ca trebuie sa isi reinnoiasca garderoba.

- Ioana Tufaru trece printr-un proces de transformare accentuat. Fiica celebrilor actori Anda Calugareanu și Dan Tufaru pare decisa sa dea uitarii perioada in care aparea neingrijita și pentru asta a apelat la serviciile unui specialist