- Conform situatiei centralizate, 135.655 de absolventi de liceu, respectiv 116.037 din promotia curenta si 19.618 din seriile anterioare, s-au inscris pentru a sustine examenul national de Bacalaureat 2019 in prima sesiune, care incepe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de…

- BAC 2019. Examenul national de Bacalaureat 2019 incepe, maine, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Conform situatiei centralizate, 135.655 de absolventi de liceu, respectiv 116.037 din promotia curenta si 19.618 din seriile anterioare, s-au inscris pentru…

- Elevii olimpici au sustinut ieri prima proba scrisa la Bacalaureat, cea la Limba si Literatura Romana. Subiectele au fost accesibile si note mari se pot lua cu usurinta, daca elevii au invatat, considera dascalii.

- Ministerul Educatiei a modificat din nou calendarul examenului de Bacalaureat, care va incepe la 3 iunie, in plina vara, cu proba orala la Limba si literatura romana. Intre 3 si 4 iunie 2019 are loc Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A; intre 5 si 6 iunie 2019…

- Elevii din anii terminali au susținut, miercuri, proba obligatorie a profilului, la matematica și istorie. Elevii de la profilul real au susținut proba la matematica. Luni, elevii au susținut proba la limba și literatura romana, iar marți, elevii aparținand minoritaților naționale au susținut proba…

- Peste 3.200 de elevi din clasele a XI-a si a XII-a, care studiaza la unitati de invatamant din judet, au sustinut luni – 18 martie, Simularea Examenului de Bacalaureat National. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Salaj, la proba scrisa la Limba si Literatura Romana, la…

- EXAMENE… Elevii de clasa a XI-a si a XII-a vor sustine luni, 18 martie, prima proba a simularii nationale la Bacalaureat. Este vorba de cea la Limba si Literatura Romana, urmand ca in zilele urmatoare sa fie sustinute si cele la Matematica, Istorie si proba la alegere, in functie de profil. Notele obtinute…