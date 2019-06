Stiri pe aceeasi tema

- Silit de insistentele presei, Narcis Neaga, directorul general al Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), si-a publicat veniturile integrale pe care le-a realizat anul trecut, dupa ce initial prezentase o declaratie în care erau acoperite cu marker negru

- Florin Prunea, 50 de ani, a fost numit oficial ca manager general la Dinamo, la insistențele finanțatorului Ionuț Negoița. Potrivit surselor GSP.RO, Ionuț Negoița a facut un efort financiar considerabil pentru a-l aduce pe fostul portar. Astfel, Prunea a semnat pentru un o suma lunara de 5.000 de euro.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la TVR 1, ca va avea o discuție cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, legata de menținerea in funcție a directorului CNAIR, Narcis Neaga. Intrebata daca il va menține in funcție de actualul director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii…

- La finalul anului 2018, premierul Viorica Dancila facea o declarație de tip angajament politic: "Anul acesta noi trebuie sa terminam 100 de kilometri de autostrada. Pe 31 decembrie, seful companiei de autostrazi trebuie sa vina sa spuna ca aii avem. Daca nu, pleaca acasa".Institutul Național…

- Constructorul Variantei de ocolire Tecuci a primit miercuri un ultimatum de la seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), fiind avertizat ca i se va rezilia contractul in cazul in care nu se mobilizeaza pe santier, pana pe 20 mai, informeaza CNAIR intr-un comunicat…

- TAROM risca sa intre in faliment de la 1 octombrie, a declarat, Alin Burcea, prim-vicepresedinte ANAT. Acesta a subliniat ca, de 10 ani de cand sunt probleme la TAROM, nu a vazut niciun interes pentru redresarea companiei și a dat exemplu compania Paralela 45 pe care o conduce și care ar fi renunțat…

- CNAIR vrea sa construiasca autostrazi de la zero prin intermediul companiei pe care o detine, Antrepriza de Constructii, care va participa la licitatii alaturi de celelalte companii interesate si care nu va fi in niciun fel favorizata. “Domnul Neaga (Narcis Neaga, directorul general al CNAIR – n.r.)…

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a anunțat strategia pe care o are pentru construcția de autostrazi in Romania. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea sa construiasca autostrazi de la zero prin intermediul companiei pe care o detine, Antrepriza de Constructii,…