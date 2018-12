Narcis Neaga, director CNAIR: In 2018 sunt construiti 101 kilometri de autostrada, 60 de kilometri fiind deschisi circulatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a declarat joi, la Oradea, ca in Anul Centenarului sunt construiti 101 kilometri de autostrada, din care 60 sunt dati in trafic, motorul economiei in 2019 urmand sa fie reprezentat de constructii si investitii…

- Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a declarat joi, la Oradea, ca in Anul Centenarului sunt construiti 101 kilometri de autostrada, din care 60 sunt dati...

- Alți 13,7 kilometri de autostrada au fost deschiși, miercuri, circulației rutiere, dupa ce doua loturi din Autostrada Transilvania, intre Iernut și Ungheni, județul Mureș, au fost recepționate.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii…

- Alți 14 kilometri de autostrada au fost deschiși, miercuri, circulației rutiere, dupa ce doua loturi din Autostrada Transilvania, intre Iernut și Ungheni, județul Mureș, au fost recepționate Potrivit unui comunicat de presa trimis, miercuri, de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- CNAIR vizeaza, miercuri, deschiderea a aproape 14 kilometri din Autostrada Transilvania, reprezentand doua loturi, intre Iernut și Ungheni, județul Mureș. La aceasta ora se efectueaza recepția tehnica pe lotul Ogra-Iernut, ce are 3,6 kilometri. Purtatorul de cuvant al Companiei Naționale de Administrare…

- Narcis Neaga, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), estimeaza ca Romania va da in trafic 116 kilometri de autostrada in 2019, urmand ca in 2020 sa aiba in total peste 1.000 de kilometri. „In 2019, 116 kilometri de autostrada vor fi dati in trafic.…

- Un segment de aproximativ 10 kilometri din Autostrada Transilvania, situat pe tronsonul Gilau-Nadaselu, in judetul Cluj, este deschis circulatiei vineri, dupa ce reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au facut receptia unui pod peste raul Somes care face…

- Un sef de la Bucuresti responsabil cu problema autostrazii A8 s-a „ascuns" ieri de presa. Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), sibianul Narcis Neaga, a fost la Iasi pentru a participa la un congres al drumarilor. Presa a incercat de mai multe ori sa intre…