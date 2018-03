Stiri pe aceeasi tema

- Un bazin olimpic de inot si polo, construit prin Compania Nationala de Investitii, a fost inaugurat joi, in municipiul Focsani, in prezenta liderului PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a declarat ca Guvernul va sprijini construirea cat mai multor bazine de inot si stadioane…

- „Vom vedea prima cupa de excavator pe santierul Sibiu-Pitesti inainte de anul 2020, daca pregatirile vor continua in ritmul de acum. Apreciez ca inainte de 2020 vor incepe lucrarile”, a spus Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3. La data de 8 martie, documentatia pentru Contractul destinat proiectarii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea prelua diferite santiere abandonate sau reziliate de catre antreprenori, a anuntat, ieri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-o conferinta de specialitate. Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei si pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Odata urgentate lucrarile de finalizare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a anuntat oficial ca bugetul comunicat pentru anul 2018 este insuficient pentru finalizarea lucrarilor pe DN 18 Baia Sprie-Sighet, respectiv DN 18 Moisei – Borsa Sesuri. In toate aceste cazuri, sustine CNAIR, s-a solicitat suplimentarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis, joi, spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a declarat Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR. Acesta este primul…

- BC CSU Sibiu isi consolideaza pozitia de lider in clasamentul Ligii Nationale dupa o partida extrem de disputata, in deplasare la SCM U Craiova. Baschetbalistii sibieni au invins echipa din Banie, scor 79-72 (22-19, 20-21,18-17, 19-15) si au inregistrat a sasea victorie consecutiva. Baschetbalistii…

- Ne bucuram sa anunțam aprobarea de catre Comisia Europeana a acestui mult așteptat proiect, care va asigura nu doar un acces mai bun in zona, dar va impulsiona astfel dezvoltarea economica regionala, in special turismul local, ținand cont de potențialul uriaș al Transilvaniei, a declarat ministrul…

- Procurorii anticorupție au decis sa claseze dosarul care il viza pe fostul director al actualei CNAIR Narcis Neaga, in care acesta era cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu – Orastie. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, procurorii au luat…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea penala,…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru drumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a declarat castigatoare oferta asocierii chinezo - romane SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - NORD VEST INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL, in cadrul licitatiei pentru modernizarea centurii rutiere a Municipiului București intre DN2 si A2,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, a organizat o procedura publica pentru atribuirea contractului "Autoturisme break, zece bucati, pentru DRDP Constantaldquo;. Pe SEAP a fost publicat numele castigatorului acestui…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a platit ilegal experți externi in securitate și sanatatea muncii de 2.200 euro pe luna, deși contractul in cadrul caruia aceștia au fost platiți nu includea astfel de servicii.Paguba totala se cifreaza la 26.000…

- Mai mult, Trameco, parte din grupul Selina, a depus oferta pentru toate cele trei loturi. Luni s-a incheiat perioada de depunere in SEAP a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii și execuției celor trei loturi ale secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau – Borș, iar CNAIR…

- Este dezastru total cand vorbim de autostrazi. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat recent, prin purtatorul de cuvant, ca inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat…

- Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, gestioneaza autostrazi incepute inca din anii 2004-2007.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, scoate la licitatie contractul de achizitii publice "Servicii de mentenanta pentru sistemul de monitorizare a traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A2, sector…

- In prezent, atat pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea, cat si pe cele doua drumuri nationale cu statiuni turistice intens frecventate, respectiv DN1 Valea Prahovei si DN7 Valea Oltului, carosabilul este curat, umed, s-a actionat si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza ca pe șoselele din Romania se circula in condiții de iarna, unele tronsoane fiind inchise. Astfel, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Cataloi și Harșova, km 0+000 – km…

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Conducatorii auto care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. Prezentam lista…

- Asocierea ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD. a fost declarata caștigatoarea contractului pentru proiectarea și execuția Podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu o valoare de 1,99 miliarde de lei, fara TVA. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- CA MELCUL… Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, la sfarsitul lunii noiembrie anul trecut, ca s-au depus cinci oferte in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului „Proiectare si executie Varianta de ocolire a Municipiului Barlad”. Valoarea estimata…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Nouasprezece asociatii cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca "toate mijloacele" astfel incat "Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale" Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, pe o perioada de trei ani.Acordul cadru…

- Sensul giratoriu suspendat, de la iesirea din Ploiesti spre Paulesti, realizat de Consiliul Judetean Prahova in mandatul lui Mircea Cosma, a devenit un model si pentru alte administratii locale. Astfel, ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran…

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT). Potrivit unui comunicat al MT,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului „Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti”.

- Penibil! Medie de 41 de metri de asfalt pe zi, turnati in 2017 pe autostraziile romanesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748 km.