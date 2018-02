Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Benevento, cu Alin Tosca integralist, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Crotone, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Italiei.Golurile gazdelor au fost marcate de Sandro ’37, Viola ’65 si Diabate ’89. Pentru oaspeti au inscris Crociata ’11 si…

- Echipa de fotbal Napoli se mentine pe primul loc in Serie A, dupa victoria cu 1-0 obtinuta duminica pe teren propriu in fata celor de la SPAL. Singurul gol al partidei a fost marcat in prima repriza, in minutul 6, de brazilianul Allan. In derbyul torinez, Juventus a invins in…

- Juventus s-a impus in deplasarea de la Torino, scor 1-0, și a urcat momentan pe prima poziție a clasamentului din Seria A. Vezi aici reușita lui Alex Sandro! Juventus a caștigat inca un episod din Derby della Mole. Trupa antrenata de Allegri a trecut peste egalul din Champions League de marți, scor…

- Formatia Juventus Torino a invins, duminica, scor 1-0, echipa Torino, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Italiei. Pentru Juventus este al noualea succes consecutiv in Serie A si 12-lea joc fara infrangere in primul esalon.In ultimele 12 meciuri, torinezii au inregistrat 11 victorii…

- Formatia Internazionale Milano a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Genoa, in etapa a XXV-a a campionatului Italiei.Pentru Inter au punctat Ranocchia '45 (autogol) si Pandev '59. Tot sambata, AS Roma a invins Udinese, scor 2-0, iar Chievo a invins Cagliari,…

- AS Roma a invins sambata in deplasare pe Udinese cu scorul de 2-0 (0-0), in etapa a 25-a, si a revenit provizoriu pe podiumul Serie A, pe locul 3, cu 50 de puncte. Romanii au inscris prin Cengiz Under ('70) si Diego Perotti ('90). Sambata se mai disputa Genoa - Inter Milan si Chievo - Cagliari,…

- Derby-ul orașului Torino este cel mai interesant meci al etapei a 25-a din Serie A. Lazio, invinsa lui FCSB in turul 16-imilor de finala ale Ligii Europa , se pregatește pentru returul cu vicecampioana Romaniei in compania lui Hellas Verona. Sambata, 17 februarie 16:00 Udinese – AS Roma 0-2 VIDEO…

- In afara victoriei in sine care o mentine pe Steaua cu sanse destul de bune de a depasi „16”-imile Europa League, impotriva lui Lazio a fost prima victorie pe care ros-albastrii au izbutit-o in fata unei echipe italiene. Pana acum se intalnise de 12 ori cu 7 echipe din „Cizma” si nu izbutise decat…

- Internazionale Milano a invins-o duminica pe teren propriu pe Bologna, 2-1, intr-un meci contand pentru etapa a 24-a din Serie A, golul victoriei fiind inscris de tanarul atacant Yann Karamoh (19 ani), dupa o executie superba. ...

- Atacantul imprumutat de la Inter se simte mai bine in Serie B, reușind un hat-trick duminica, in victoria cu Citadella, 3-1. "Și-au gasit varful. 4 goluri in 2 meciuri, Pușcaș și-a impus forța fizica", il lauda Gazzetta, notandu-l cu 8. Un gol in 700 de minute, contribuind la primul punct in Serie…

- SPAL FERRARA-AC MILAN LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT 2 Echipa Juventus Torino a invins in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Fiorentina, intr-o partida din cadrul etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputata vineri seara in devans. SPAL FERRARA-AC MILAN LIVE VIDEO STREAM…

- FIORENTINA - JUVENTUS LIVE in SERIE A. ONLINE STREAM Digi Telekom Sport - VIDEO. FIORENTINA și JUVENTUS TORINO deschid etapa a 24-a din SERIE A. Meciul incepe la 21:45 și este LIVE VIDEO pe DigiSport și Telekom Sport.

- Italia, etapa a 24-a din Serie A. Vineri, Fiorentina – Juventus. Napoli – Lazio, meciul care ne intereseaza. Program și rezultate. Vineri, 9 februarie 21.45 Fiorentina – Juventus Sambata, 10 februarie 16:00 Spal – AC Milan 19:00 Crotone – Atalanta 21:45 Napoli – Lazio Duminica, 11 februarie 13:30 Sassuolo…

- Șeful departamentului de scouting de la Benevento, Luca Marri, a vorbit despre transferul lui Alin Toșca in Serie A. Italienii se felicita pentru aducerea fundașului roman și anunța ca pe urmele jucatorului au mai fost cateva echipe. Din descrierea facuta de oficialul lui Benevento, cel puțin una dintre…

- Sampdoria – Torino este primul meci al etapei a 23-a din Serie A. Lazio, adversara lui FCSB in Liga Europa, joaca luni, acasa, cu Genoa. Sambata, 3 februarie 19:00 Sampdoria – Torino 21:45 Inter – Crotone Duminica, 4 februarie 13:30 Verona – AS Roma 16:00 Atalanta – Chievo 16:00 Bologna – Fiorentina…

- Formatia Internazionale Milano a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu echipa SPAL, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Italiei. Pentru milanezi este a saptea partida cobsecutiva fara victorie in Serie A.Golurile au fost marcate de Paloschi ’90 pentru SPAL si Vicari ’49…

- Napoli poate reveni azi pe primul loc in Serie A daca se va impune in partida de pe teren propriu cu Bologna. A cedat prima poziție ieri, cand Juventus a caștigat in deplasare, la Chievo, 2-0. In aceasta partida Vlad Chiricheș este folosit titular. Meciul dintre cele doua incepe la ora 16:00, in direct…

- Biletul zilei din fotbal 28 ianuarie 2018. Biletul zilei din fotbal vine azi din Italia , acolo unde in Serie A se desfașoara etapa cu numarul 22. Meciurile alese de noi sunt Napoli vs Bologna și Fiorentina vs Hellas Verona, ambele avand startul la ora 16:00. Biletul Zilei din fotbal 28 ianuarie 2018…

- Formatia Juventus Torino a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Chievo, in etapa a XXII-a a campionatul Italiei, meci in care echipa din Verona a avut doi jucatori eliminati.Golurile au fost marcate de Khedira (67) si Higuain (88), iar Juventus a obtinut a opta victorie…

- Italia, etapa a 22-a. Juventus joaca sambata. Lazio evolueaza maine la AC Milan. Program și rezultate. Sambata, 27 ianuarie 19:00 Sassuolo – Atalanta 21:45 Chievo – Juventus Duminica, 28 ianuarie 13:30 Spal – Inter 16:00 Crotone – Cagliari 16:00 Fiorentina – Verona 16:00 Genova – Udinese 16:00 Napoli…

- Deian Boldor, la Verona. Fotbalistul roman de 22 ani, care a evoluat anul trecut in Major League Soccer, la Montreal Impact, va juca din nou la Hellas Verona. De data aceasta in Serie A, unde mai activeaza alți cinci fotbaliști romani: Vlad Chiricheș (Napoli), Ștefan Radu (Lazio), Bogdan Lobonț (AS…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Pe biletul de astazi iși fac loc alte 3 pronosticuri pe meciuri contand pentru etapa a 20-a din Serie A. Identificam in oferta variante simplue, logice, cu o mulțime de argumente pregatite sa le susțina. Pentru disputele SPAL – Lazio și Benevento – Sampdoria,…

- Fiorentina a reușit sa smulga un punct lui Inter Milano, in partida disputata vineri seara, pe teren propriu, din etapa a 20-a din Serie A. A fost 1-1 pe „Artemio Franchi“, golurile fiind marcate de Simeone (’90+4), respectiv Icardi (’55). ...

- Juventus a obtinut calificarea in semifinalele Cupei Italiei, dupa ce a invins-o pe rivala FC Torino, scor 2-0, pe Allianz Stadium. In penultimul act al competitiei, "Batrana Doamna" o va infrunta pe Atalanta, care a produs surpriza si a eliminat-o pe Napoli.

- Formatia Napoli, cu fundasul Vlad Chiriches pe teren tot meciul, a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-0), de echipa Atalanta, in sferturile de finala ale Cupei Italiei.Golurile au fost marcat de Timothy Castagne '50 si Alejandro "Papu" Gomez '81, respectiv Dries Mertens…

- Napoli a ratat și al doilea obiectiv al sezonului. Dupa eliminarea din grupele Ligii, liderul Seriei A a ieșit și din Coppa Italia, 1-2 acasa cu Atalanta, scapand eventuala semifinala cu Juventus. Vlad Chiricheș a revenit aseara printre titulari, insa a fost complice la victoria Atalantei, 2-1 pe San…

- Nou-promovata Benevento a obtinut, sambata, prima sa victorie in Serie A, in timp ce AS Roma si Lazio au fost private de victorii de arbitrajul video in meciurile din etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Italiei. Benevento, cu atacantul roman George Puscas rezerva, a invins-o pe Chievo…

- Lazio, adversara echipei FCSB in saisprezecimile de finala ale Ligii Europa, a remizat, sambata, in deplasare, scor 0-0, in compania formatiei Internazionale Milano, in etapa a 19-a din campionatul Italiei. La oaspeti, fundasul Stefan Radu a fost integralist. Antrenorul echipei Lazio, Simone…

- Seria A, etapa a 19-a: vineri, 29 decembrie: Crotone – Napoli 0-1; sambata, 30 decembrie – ora 13.30: Fiorentina – AC Milan, ora 16.00: AS Roma – Sassuolo, Atalanta – Cagliari, Benevento – Chievo, Bologna – Udinese, Sampdoria – Spal, ...

- Italia, etapa a 19-a. Meciul dintre romanii Adrian Stoian și Vlad Chiricheș deschide runda din Seria A. Napoli joaca și pe 2 ianuarie 2018 in sferturile Cupei Italiei . Vineri, 29 decembrie 21.45 Crotone – Napoli Vlad Chiricheș, doar rol de Moș Craciun la Napoli. Plus o petrecere in pijamale / GALERIE…

- Partida s-a terminat cu victoria gazdelor, care au marcat golul victoriei in al patrulea minut de prelungiri prin Gianluca Lapadula, scor 1-0! Un nou meci in care echipa antrenata de Roberto De Zerbi, fostul jucator al CFR Cluj, primește gol pe final de meci. In acest sezon, internaționalul…

- Italia, etapa a 18-a. Lazio, adversara FCSB in ”16”-mile Ligii Europa, are sambata meci acasa contra lui Crotone. Seara, Juventus – AS Roma. Vineri, 22 decembrie 19.00 Chievo Verona – Bologna 21.45 Cagliari – Fiorentina Sambata, 23 decembrie 13.30 Lazio – Crotone 16.00 Genoa – Benevento Napoli – Sampdoria…

- Pentru AS Roma a marcat Patrick Schick (85), in timp ce pentru FC Torino au inscris Lorenzo De Silvestri (39) si Simone Edera (73). In minutul 76, Edin Dzeko de la AS Roma a ratat un penalti. In sferturi s-au mai calificat AC Milan, Internazionale Milano, Lazio, Fiorentina, Atalanta si Napoli.

- Pentru AS Roma a marcat Patrick Schick (85), in timp ce pentru FC Torino au inscris Lorenzo De Silvestri (39) si Simone Edera (73).In minutul 76, Edin Dzeko de la AS Roma a ratat un penalty. Eliminarea este surprinzatoare cu aatat mai mult cu cat inaintea acestui meci, AS Roma suferise…

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, ar putea sa paraseasca formația bulgara in aceasta iarna, fiind in atenția a doua echipe din Serie A. Informația a fost lansata de agentul Ruggero Lacerenza, care a marturisit ca atacantul roman de 31 de ani se afla in atenția Fiorentinei și Sampdoriei,…

- Juventus Torino s-a apropiat la un singur punct de liderul Napoli, dupa ce a invins-o pe Bologna, scor 3-0, intr-o partida contand pentru etapa a XVII-a din Serie S. In alta partida a zilei, AC Milan a suferit o infrangere rusinoasa pe terenul celor de la Hellas Verona, scor 0-3.

- Italia, etapa 17. Liderul Inter joaca acasa, iar urmaritoarele Napoli și Juve, in deplasare. Sambata ora 16:00 Inter – Udinese ora 19:00 Torino – Napoli ora 21:45 AS Roma – Cagliari Duminica 13:30 Verona – AC Milan 16:00 Bologna – Juventus 16:00 Crotone – Chievo 16:00 Fiorentina – Genoa 16:00 Sampdoria…

- Formatia Crotone, la care evolueaza Adrian Stoian, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Sassuolo, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Italiei. A fost prima partida a oaspetilor cu Walter Zenga pe banca tehnica.Golurile invingatorilor au fost marcate…

- Italia, etapa a 16-a. Derby-ul Juventus – Inter, duelul locurilor 1 și 3. SAMBATA 19:00 Cagliari – Sampdoria 21:45 Juventus – Inter DUMINICA 13:30 ChievoVerona – Roma 16:00 SPAL 2013 – Hellas Verona SSC Napoli – Fiorentina Udinese – Benevento Sassuolo – Crotone 21:45 AC Milan – Bologna LUNI 20:00 Genoa –…

- Roberto De Zerbi, antrenorul lui Benevento și fostul mijlocaș CFR-ist, a primit la Foggia 15.050 de euro reciclați de fostul vicepreședinte onorific, arestat luni pentru asocieri mafiote. Antrenorul care a intrat in istoria lui Benevento, cu primul punct caștigat in Serie A, 2-2 cu Milan, e implicat…

- Portarul Alberto Brignoli a reusit sa marcheze golul egalizator al echipei Benevento in meciul cu AC Milan, scor 2-2, in minutul 90+5. El a adus primul punct pentru echipa lui George Puscas in Serie A si a subliniat ca la faza golului "s-a aruncat ca un portar, nu ca un atacant", informeaza goal.com,…

- Echipa de fotbal Benevento, ''lanterna roșie'' din Serie A, a obținut primul sau punct, duminica, in etapa a 15-a, dupa ce a reușit un egal, 2-2, pe teren propriu cu AC Milan, intr-un meci in care erou a fost portarul gazdelor, Alberto Brignoli, autor al celui de-al doilea gol. Dupa ce AC…

- Formatia Internazionale Milano a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Chievo Verona si a urcat pe primul loc in clasamentul campionatului Italiei.Golurile au fost marcate de Perisici (23, 57, 90+2), Icardi (38) si Skriniar (60), scrie news.ro. In alte doua meciuri…

- Benevento a obținut primul punct in Serie A in etapa cu numarul 15, suferind doar infrangeri in primele 14 meciuri doar infrangeri. Benevento a remizat pe teren propriu cu AC Milan, scor 2-2, gazdele egaland scorul in timpul suplimentar acordat de arbitru.

- Formatia Juventus Torino a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Napoli, cu fundasul Vlad Chiriches rezerva, in etapa a XV-a a campionatului Italiei. Juventus s-a apropiat la un punct in clasament de liderul Napoli. Unicul gol al meciului a fost marcat de Higuain, in minutul 13.Partida…

- Formatia AS Roma a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa SPAL 2013, in etapa a XV-a a campionatului Italiei. Pentru AS Roma au marcat Dzeko (19), Strootman (32) si Pellegrini (53), iar pentru SPAL a punctat Viviani (55).Din minutul 9, Spal a evoluat cu un jucator mai putin,…

- Italia, etapa a 15-a: Napoli – Juventus, derby-ul din Serie A. Echipa lui Vlad Chiricheș poate deveni echipa cu cel mai bun start de sezon din istoria competiției daca le invinge pe Juventus si Fiorentina in etapele a 14-a si a 15-a. Neinvinsi in primele 14 etape, cu 38 de puncte, jucatorii lui Maurizio…

- Remiza cu Torino (0-0) i-a fost fatala lui Vincenzo Montella, antrenorul fiind dat afara de AC Milan, dupa cum informeaza clubul din Serie A pe pagina oficial de Twitter. In locul lui Montella, oficialii gruparii de pe "San Siro" l-au adus pe Gennaro Gattuso (tehnicianul de la "primavera").

- Inter Milano s-a impus cu 2-0 pe teren propriu in fata echipei Atalanta si a urcat pe locul 2 in Serie A, fiind la doua puncte de liderul Napoli. Juventus a pierdut surprinzator in aceasta runda meciul de la Genoa cu Sampdoria, cu scorul de 3-2.A

- Formatia Juventus Torino a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa Sampdoria Genova, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Zapata ’52, Torreira ’71 si Ferrari ’79. Pentru Juventus au inscris Higuain ‘90+1…