- Ionut Radu (21 de ani) are viitorul stabilit la Genoa. Portarul roman a devenit titular indiscutabil in aceasta prima parte de sezon din Serie A si a atras atenția dupa prestatiile sale foarte bune informeaza mediafax. Sefii "Grifonilor" au tinut, astfel, sa anunte ca nu va pleca nimeni de…

- Cu fundasul roman Stefan Radu titular, Lazio a reusit sa rupa sirul infrangerilor si a inregistrat prima victorie in Serie A, dupa cinci esecuri la rand. Pe teren propriu, echipa din Roma a castigat cu 3-1 in fata celor de la Cagliari.

- Publicatia din Italia, Gazzetta dello Sport, a facut un Top 10 al celor mai promitatori jucatori din Serie B, iar fostul mijlocas al lui Arsenal, timisoreanul de 19 ani, Vlad Dragomir, se numara printre fotbalistii enumerati de presa din Peninsula.

- Tehnicianul formatiei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a castigat pentru a patra oara Panchina d’Oro, trofeu decernat celui mai bun antrenor din campionatul Italiei in sezonul trecut.Allegri a fost urmat de Maurizio Sarri (fost antrenor la Napoli) si Simone Inzaghi (Lazio). El…

- Atacantul format la Inter Milano este omul momentului in Serie B, a doua liga de fotbal din Italia, in tricoul formației Palermo (dupa 11 runde, locul 2 in clasament, cu 21 de puncte, dar și cu un meci in minus fața de liderul Pescara, 22 de puncte). Internaționalul de tineret a acordat un marg interviu,…

- Napoli și PSG joaca marți, de la ora 22:00, in Grupa C din Champions League. Marquinhos, fundașul brazilian al lui PSG, admite ca Napoli a dominat tactic turul, dar promite ca PSG se va inspira din repriza secunda: "Trebuie sa jucam perfect și cu alta mentalitate", declara in Gazzetta dello Sport A…

- Ștefan Radu a sarbatorit prelungirea contractului cu Lazio pana in 2021 cu o prestație solida. "Un om-Lazio, un om-Inzaghi, omul tuturor. Indispensabil", l-a laudat agenția lalaziosiamonoi. 762 de minutea bifat Ștefan Radu in acest sezon in Serie A și Europa League. Caștiga 1,4 milioane de euro anual…

- Tehnicianul Luciano Spalletti s-a reintors pe Olimpico, dar in postura de antrenor al lui Inter. In ultimul meci al etapei cu numarul 10 din Serie A, gruparea din Milano s-a impus la scor de neprezentare in fata echipei fundasului roman, Radu Stefan, Lazio.