- Alexander Christovao, atacantul transferat de Dinamo in aceasta iarna, va avea drept de joc in partida cu Concordia Chiajna. Meciul dintre Dinamo și Chiajna va avea loc vineri, de la ora 21:00, pe TV DigiSport 1, TV Telekom Sport 1, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. Alexander Christovao, 25 de ani,…

- FCSB - CSU Craiova, derby-ul din etapa a 3-a din play-off, e meciul care naște cele mai mari controverse din play-off, dupa ce oltenii au sesizat FRF in legatura cu meciul dintre FCSB și Astra, scor 0-2. La momentul respectiv, giurgiuvenii aveau o datorie de 1,7 milioane de euro la Gigi Becali. (Detalii…

- Vlad Chiriches (29 de ani) a fost trimis in teren inca din primul minut de Carlo Ancelotti in meciul celor de la Napoli cu austriecii de la Salzburg, scor 3-1. In tur, echipa de pe San Paolo a castigat la scor de neprezentare, 3-0, potrivit mediafax.La fel ca in tur, polonezul Arkadiusz Milik…

- Primele doua tururi de la Indian Wells au facut multe victime in randul favoritelor. Wozniacki, Kasatkina, Kvitova, Stephens (turul II), Mertens, Ostapenko si Serena Williams (turul III) au fost vedetele care au pierdut neasteptat de repede.

- NAPOLI - JUVENTUS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Vlad Chiriches ar putea fi in premiera titular la Napoli, in acest sezon de Serie A. Internationalul roman e anuntat in echipa de start la vicecampioana Italiei, inaintea marelui meci cu liderul Juventus., NAPOLI - JUVENTUS LIVE VIDEO…

- Hermannstadt și Viitorul joaca azi, de la ora 20:00, in primul meci din sferturile Cupei Romaniei. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. liveTEXT de la 20:00 Hermannstadt - Viitorul Click AICI pentru liveTEXT Ambii antrenori, Vasile Miriuța și Gica…

- Fundasul Vlad Chiriches, care nu a mai jucat din luna septembrie, din cauza unei accidentari, face parte din lotul echipei Napoli pentru meciul din deplasare cu Fiorentina, din acest weekend, din Serie A.“Revine printre convocati Chiriches, dupa accidentarea la genunchi din septembrie. Convocatii…

- Ziua de sambata va fi incheiata de confruntarea dintre Katerina Siniakova si Simona Halep. Partidele vor putea fi urmarite in direct pe Digisport si Telekom Sport. Se vor disputa sambata: De la ora 14:00 Karolina Pliskova - Mihaela Buzarnescu Urmat de Katerina Siniakova - Simona Halep Se vor disputa…