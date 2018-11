Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Internazionale Milano a fost invinsa, duminica, in deplsare, cu scorul de 4-1 (1-0), de Atalanta Bergamo, in etapa a XII-a a campionatului italian, Serie A, informeaza News.ro.Hateboer a deschis scorul in minutul 9 pentru gazde, Icardi a egalat din penalti, in minutul 47, inainte ca…

- AC Milan a castigat, duminica, meciul disputat in deplasare, cu formatia Udinese, scor 1-0 (0-0), in etapa a XI-a a campionatului italian Serie A.Golul victoriei milaneze a fost marcat pe Dacia Arena de Romagnoli in minutul 90+7. Nuytinck (Udinese) a vazut cartonasul rosu, in minutul 90+5.…

- Formatia Lazio Roma a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Acerbi ’61 si Correa ’66. Pentru Udinese a inscris Nuytinck, in minutul 80. Partidele AS Roma…

- CFR Cluj si FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1, la fel cum s-a intamplat si in toate cele 4 meciuri disputate pe parcursul campionatului trecut. Florinel Coman s-a trezit cu golul in fata sii nu a refuzat cadoul. El a deschis scorul. Lucrurile bune din sezonul trecut n-au fost uitate chiar toate…

- Echipa Inter Milano a pierdut surprinzator, sambata, acasa, pe stadionul Giuseppe Meazza, 0-1 (0-0), in fata celor de la Parma si ocupa locul 12 in clasament dupa patru etape din Serie A. Singurul gol a fost reusit de Federico Dimarco in minutul 79. Foto: (c) Antonio…

- Fostul fotbalist Daniel Pablo Osvaldo s-a apucat de cantat rock. Atacantul a declarat ca uraște fotbalul. Jocul cu mingea nu-l mai facea fericit, astfel ca a decis sa-și urmeze o alta mare pasiune: muzica. Daniel Pablo Osvaldo (nascut la Lanus, in Argentina, dar cu 4 goluri in 14 selecții pentru naționala…

- AC Milan a invins-o dramatic pe AS Roma, cu scorul de 2-1, vineri seara, pe ''San Siro'', in primul meci din etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei. Golul victoriei a fost marcat de Patrick Cutrone in minutele aditionale (90+5). ''Rossoneri''…

- Campionatul de fotbal din Italia, etapa 3. AZI, AC Milan – AS Roma. Program și clasament. Etapa a 3-a din Italia debuteaza, vineri, cu derby-ul dintre AC Milan și AS Roma. Vineri ora 21.30 AC Milan – AS Roma Sambata ora 19.00 Bologna – Inter Milan ora 21.30 Parma – Juventus Duminica ora 19.00 Fiorentina…