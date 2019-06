Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a sustinut meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele Campionatului European din Italia si San Marino.La Cesena, in Italia, tricolorii mici, lideri in grupa C, au intalnit Franta, a doua clasata, ambele echipe avand cate sase puncte inaintea partidei…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Ionuț Lupescu (50 de ani) are mare incredere in naționala lui Mirel Radoi, inaintea intalnirii cu Anglia U21, la Campionatul European din Italia și San Marino. Fostul fotbalist este de parere ca „tricolorii" mici pot face o surpriza frumoasa, daca se califica in semifinale. Primul pas este sa treaca…

- Campionatul European de tineret din Italia și San Marino incepe duminica, cu meciul dintre Polonia și Belgia. Romania U21 va intra in competiție marți, in cadrul primului meci din Grupa C, contra Croației. Partida se va juca de la ora 19:30. Dupa 20 de ani, Romania se afla printre cele 12 echipe calificate…

- Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate […] Source

- Fundasul Alexandru Pascanu a declarat, joi, ca principalul atu al echipei nationale de tineret a Romaniei la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino va fi chiar forta grupului.

- Selecționerul nationalei de fotbal U21 a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat lotul final al Romaniei pentru Campionatul European 2019, care se va desfașura, la vara, in Italia și San Marino. Din cei 23 de jucatori convocați, nu mai puțin de 11 sunt crescuți la Academia Hagi. De altfel, FC Viitorul este…

- Selectionerul reprezentativei under 21, Mirel Radoi, a anuntat, vineri, numele a 33 fotbalisti dintre care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino.