- Belgianul Radja Nainggolan e forța lui Inter. Cu el titular, nerazzurrii au caștigat 2,5 puncte in medie in Serie A și Champions League. Are o imagine de bad boy, e foarte controversat, fumeaza in fața colegilor, a antrenorilor și a jurnaliștilor, dar jocul sau e foarte important pentru echipa. Cu el…

- Formatia Lazio, cu Stefan Radu titular, a terminat la egalitate, duminica, scor 1-1 (0-0), meciul disputat pe teren propriu cu AC Milan, in etapa a XIII-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Franck Kessie a deschis scorul pentru oaspeti, in minutul 78, iar Joaquin Correa a egalat, in…

- Tehnicianul formatiei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a castigat pentru a patra oara Panchina d’Oro, trofeu decernat celui mai bun antrenor din campionatul Italiei in sezonul trecut.Allegri a fost urmat de Maurizio Sarri (fost antrenor la Napoli) si Simone Inzaghi (Lazio). El…

- Echipa Internazionale Milano a fost invinsa, duminica, in deplsare, cu scorul de 4-1 (1-0), de Atalanta Bergamo, in etapa a XII-a a campionatului italian, Serie A, informeaza News.ro.Hateboer a deschis scorul in minutul 9 pentru gazde, Icardi a egalat din penalti, in minutul 47, inainte ca…

- AC Milan a castigat, duminica, meciul disputat in deplasare, cu formatia Udinese, scor 1-0 (0-0), in etapa a XI-a a campionatului italian Serie A.Golul victoriei milaneze a fost marcat pe Dacia Arena de Romagnoli in minutul 90+7. Nuytinck (Udinese) a vazut cartonasul rosu, in minutul 90+5.…

- AS Roma a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Empoli, in etapa VIII-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Golurile au fost marcate de Nzonzi '36 si Dzeko '85. Caputo (Empoli) a ratat un penalti, in minutul 58. AS Roma a urcat pe locul 3 in clasament,…

- Juventus nu se dezice si nu are rival in Serie A. Echipa pregatita de Massimiliano Allegri a inregistrat o noua victorie in campionat. Torinezii sunt neinvinsi de la inceputul sezonului. 7 etape, 7 victorii si maximum de puncte.

- La primul meci dupa cartonașul incasat in meciul cu Valencia din Liga Campionilor, 2-0, Cristiano Ronaldo a ajutat-o pe Juventus, punctand in victoria "Batranei Doamne" de pe terenul lui Frosinone, 2-0. Vezi AICI FOTO de la meci! Campioana en-titre s-a impus greu, cu 2-0, la capatul unui meci complicat. …