- Karolina Pliskova (8 WTA), cap de serie numarul 7, a obținut o victorie lejera în fața spaniolei Garbine Muguruza (18 WTA), calificându-se astfel în sferturile de finala de la Australian Open. Cehoaica nu i-a lasat prea multe șanse adversarei sale, impunându-se cu 6-3, 6-1, dupa…

- Karolina Pliskova, Naomi Osaka si Elina Svitolina s-au calificat, luni, la Melbourne, in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Karolina Pliskova (Cehia), numarul opt mondial, a trecut usor de spaniola Garbine Muguruza (18 WTA), cu 6-3, 6-1, dupa…

- Simona Halep, Serena Williams Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Naomi Osaka și Venus Williams și-au caștigat disputele pe care le-au avut joi, in turul doi de la Australian Open. Alize Cornet, Carla Suarez, Bianca Andreescu și Eugenie Bouchard au parasit deja competiția de la Melbourne. Intra in material…

- Simona Halep - Venus Williams, meci din turul al treilea de la Australian Open, se va juca, sambata dimineata, ora 10:00 in Romania (primul in deschiderea sesiunii de seara, ora 19:00 in Australia), si va fi transmis in direct de Eurosport. Decizie SOC a televiziunii australiene in timpul…

- Simona Halep a reușit sa se califice in turul al III-lea al Australian Open 2019, dupa ce s-a impus in fața Sofiei Kenin (37 WTA), in doua ore și 31 de minute. Romanca și-a dominat categoric adversara in primul set, care s-a terminat cu scorul de 6-3, dupa 34 de minute. In cel de al doilea set, Simona…

- Simona Halep (27 ani) a invins-o pe estona Kaia Kanepi (33 ani), in turul 1 la Australian Open 2019 (14-27 ianuarie), cu 6-7 , 6-4, 6-2. Romanca, in prezent numarul unu mondial, s-a calificat astfel in turul 2 și urmeaza sa joace cu rusoaica Sofia Kenin (20 ani). Dupa un meci destul de dificil, in care…

- Australianul Darren Cahill, care a pregatit o in ultimii ani pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep, actualul lider mondial, a fost nominalizat de WTA la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2018, transmite Agerpres.roIn acest an, Cahill a ajutat o pe Halep sa castige primul sau titlu de Mare…

