Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri noapte, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza ...

- Simona Halep a fost invinsa fara drept de apel de Naomi Osaka, in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells. Japoneza s-a impus cu un sec 6-3, 6-0, obligand-o pe romanca sa faca o marturisire neașteptata. “Nu am fost pregatita sa joc acest meci. Nu caut scuze, doar explic ceea ce s-a intamplat.…

- Naomi Osaka a trecut clar de Simona Halep, scor 6-3, 6-0, și s-a calificat in prima finala de turneu Premier Mandatory din cariera. "Am incercat sa imi pun in aplicare planul de joc. Sa intalnesc pe cineva atat de bun ca Simona și sa inving cu un astfel de scor e mai mult decat mi-am dorit.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka (44 WTA), in doua seturi, cu 6-3,...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. "Nu…

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. "Am incercat totul pentru a fi pregatita sa joc acest meci. Nu caut scuze. Doar explic…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. …

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. UPDATE 09:50 Simona Halep, dupa infrangeerea cu Naomi Osaka: Nu am fost pregatita Simona Halep, locul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. Halep a facut cel mai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ea a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.Osaka a obtinut astfel prima…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a trecut de Simona Halep, scor 6-3, 6-0, și s-a calificat in prima finala de turneu Premier Mandatory din cariera. "Am incercat sa imi pun in aplicare planul de joc. Sa intalnesc pe cineva atat de bun ca Simona și sa inving cu un astfel de scor e mai mult decat mi-am…

- Jucatoarea romana de tenis, Simona Halep, numarul I mondial a fost eliminata de japoneza Naomi Osaka, locul 44 in Clasamentul WTA in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells in doua seturi: 6-3 și 6-0.@Naomi_Osaka_ downs World No.

- Naomi Osaka nu se va putea baza pe avantajul celorlalte meciuri in disputa cu Simona Halep. Vremea se va racori la Indian Wells, iar Simona Halep va fi avantajata din acest punct de vedere, jucatoarea japoneza mizand de multe ori pe caldura sufocanta care le bloca

- Liderul mondial Simona Halep joaca sambata dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, urmand sa o infrunte pe japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Japoneza [1] impresioneaza printr-un joc in forta, bazat pe servicii devastatoare (este deja pe locul 8 in topul all-time al jucatoareler care au transformat mingea intr-o racheta, lovind-o cu 201 km la ora/2016, la US Open) – deloc surprinzator, gandindu-ma la inalțimea sa (1,80 m); are un stil de…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- O noua eliminare neașteptata la Indian Wells! Karolina Pliskova, nr. 5 WTA, a fost eliminata, joi, de Naomi Osaka, nr. 44 WTA, astfel ca Simona Halep se va duela din nou cu japoneza, in semifinalele turneului din California, la nici doua luni dupa ce a invins-o in optimile de finala de la Australian…

- Jucatoarea de tenis romanca, prima sportiva a lumii, Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a invins-o cu greu, dar superb pe nr. 51 a lumii, Petra Martic cu scorul de6-4, 6-7,...

- Jucatoarea americana Sachia Vickery, locul 100 mondial, s-a impus in fata Garbinei Muguruza, scor 2-6, 7-5, 6-1, dupa doua ore si 12 minute de joc. Si sportiva ceha Marketa Vondrousova, locul 54 de WTA, in varsta de 18 ani, s-a impus in fata Johannei Konta dupa un meci care a durat doua ore…

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Ucraineanca Elina Svitolina, nr. 4 mondial, o va intalni in semifinalele turneului de tenis WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 de dolari, pe germanca Angelique Kerber, nr. 9 mondial, informeaza Agerpres. Joi, in sferturile de finala al turneului de la Dubai, Svitolina a invins-o in doua…

- Simona Halep va reveni in fotoliul de lider si va avea un avans confortabil de 440 de puncte in clasamentul de saptamana viitoare, dupa ce Wozniacki nu s-a inscris la turneul de la Dubai (19-24 februarie). Jucatoarea din Danemarca, aflata inca pe locul 1 WTA, a explicat decizia prin care o…

- Caroline Wozniacki a explicat de ce a hotarat sa nu participe la turneul de la Dubai in urma caruia Simona Halep va reveni in fruntea clasamentului WTA. Jucatoarea din Danemarca va pierde toate punctele acumulate anul trecut la Dubai, iar incepand de luni Simona ii va lua fața. In varsta de 27 de ani,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a câștigat meciul din turul II al turneului de la Doha, Qatar, contra rusoaicei Ekaterina Makarova, locul 36, scor 6-3, 6-0. Simona va juca joi în runda urmatoare cu Anastasija Sevastova, locul 13 WTA, care a trecut de Naomi Osaka.

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a castigat, miercuri, primul meci disputat dupa finala de la Australian Open, cu scorul de 6-3, 6-0, cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 36 WTA, in turul al doilea al turneului de categorie Premier 5 de Doha.In faza urmatoare, Halep va…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numar unu mondial, care a ratat intregul sezon 2017 din motive familiale, dupa nasterea fiului sau, va primi un wild-card pentru turneul de la Indian Wells (SUA), la care vor fi prezente si patru reprezentante ale Romaniei: Simona Halep, Irina-Camelia…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce a pierdut…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat în finala Openului Australiei, învingând-o în doua seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens, în prima partida din penultimul act al competitiei, disputata joi la Melbourne.…

- EUROSPORT va transmite LIVE VIDEO meciul dintre SIMONA HALEP și KAROLINA PLISKOVA de la AUSTRALIAN OPEN. Partida este ONLINE STREAM și pe EUROSPORT PLAYER, de la ora 06:00. Simona Halep o va înfrunta pe Karolina Pliskova (a sasea favorita), din Cehia, în sferturile de finala de la Australian…

- Simona "Halep invinge si convinge", a titrat publicatia sportface.it, dupa sucesul romancei in fata japonezei Naomi Osaka, in optimile de finala ale Australian Open."Toate meritele sunt ale favoritei principale: Halep a ratat putin si a profitat de o zi alfel decat pozitiva a adversarei pentru…

- Parcursul triumfal al Simonei Halep la Australian Open continua. Jucatoarea aflata pe locul intai in clasamentul mondial de tenis si a egalat ieri cea mai buna performanta de la primul turneu de Grand Slam al anului, calificandu se pentru a treia oara in sferturile de finala, dupa editiile din 2014…

- "Jucatoarea japoneza, care a ajuns pentru prima data in cariera in optimile de finala ale unui turneu de Grand Slam, nu a batut-o niciodata pe Halep, dar a dus meciurile trecute in trei seturi. Primul set a aratat pericolul reprezentat de sportiva in varsta de 20 de ani. Puterea loviturilor lui Osaka…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open, azi, la Melbourne, dupa ce a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2.Simona a inceput atenta meciul. In primele game-uri, Osaka a avut patru…

- Simona Halep (1 WTA) a trecut cu bine peste meciul-maraton cu Lauren Davis (76 WTA), dar ramane de vazut daca a reusit sa se refaca din punct de vedere fizic pentru duelul cu Naomi Osaka (72 WTA).

- Simona Halep, locul 1 WTA, va evolua luni, in al patrulea meci de pe arena Margaret Court, in optimi la Australian Open, in compania japoneze Naomi Osaka, locul 71 WTA. Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin.Citeste si: Dezvaluiri incendiare…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial si principala favorita, sustine in noaptea de vineri, 19 ianuarie, spre sambata, 20 ianuarie, meciul din turul trei al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea constanteana o va intalni pe Lauren Davis SUA, 76 WTA , meciul fiind…

- Ana Bogdan a invins-o pe Kristina Mladenovic și s-a calificat in premiera in turul 2 la Australian Open. Jucatoarea din Sinaia, in varsta de 25 de ani, a eliminat-o surprinzator, in doua seturi, 6-3, 6-2, pe franțuzoaica Mladenovic, favorita 11. In turul 2, Ana Bogdan (107 WTA) va juca impotriva invingatoarei…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza s-a retras de la turneul care are loc saptamana aceasta la Sydney, din cauza unei accidentari, si nu o mai poate detrona din fotoliul de lider al clasamentului WTA pe romanca Simona Halep, care va ramane astfel numarul unu mondial cel putin pana la finalul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen, dotat cu premii de 626.750 dolari, dupa ce a fost invinsa de cehoaica Kristyna Pliskova cu 6-4, 7-6 (3). Ana Bogdan, 25 ani, 105 WTA, a intrat in posesia unui cec de 7.238…

- Liderul mondial Simona Halep, Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, si Ana Bogdan, locul 105 WTA, vor juca miercuri în optimile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, din China.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda). Halep, care ocupa primul loc in clasamentul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii azi, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline ...

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Senat, ca este momentul sa traga un semnal de alarma pentru ca Arenele BNR sa revina in circuitul sportiv, deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului romanesc. „Eu am avut ocazia…