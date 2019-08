Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu, locul 136 WTA, a ratat, miercuri, calificarea in sferurile de finala ale turneului de categorie WTA International de la Bronx, potrivit news.roJucatoarea romana a fost invinsa, cu scorul de 1-6, 6-3, 6-3, de rusoaica Anna Blinkova, locul 93 WTA, prezenta pe tabloul principal…

- *Simona Halep este direct acceptata in turul al doilea al turneului Rogers Cup de la Toronto. Detinatoarea trofeului va juca miercuri fie cu jucatoarea franceza Kiki Mladenovic, beneficiara a unui wild card, fie cu o jucatoare venita din calificari. Daca va trece de turul al doilea, Halep se va…

- Gruparile sucevene Viitorul Liteni și Șomuz Falticeni s-au intalnit ieri dupa-amiaza in primul tur al Cupei Romaniei la fotbal, faza naționala. Intalnirea, care s-a desfașurat intr-o singura manșa, pe stadionul „Ion Pintilescu" din Liteni, s-a incheiat cu scorul de 4-3 in favoarea ...

- Tig, aflata la prima participare la un turneu WTA dupa o pauza de peste doi ani, a invins-o pe Sevastova cu scorul de 6-2, 7-5, intr-o ora si 43 de minute. In faza urmatoare, romanca o va intalni pe Kristyna Pliskova, din Cehia, numarul 92 mondial.

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, locul 5 in ierarhia mondiala, favorita nr. 5 si detinatoarea trofeului, a fost eliminata surprinzator in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut cu 6-2, 2-6, 6-1, in fata americancei Lauren Davis…

