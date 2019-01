Stiri pe aceeasi tema

- AUSTRALIAN OPEN // Novak Djokovic (31 de ani, 1 ATP) și Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP) se dueleaza duminica, de la ora 10:30, in finala de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. ...

- Cele doua finaliste de la Australian Open, Petra Kvitova si Naomi Osaka, isi vor disputa, sambata (ora 10.30, Eurosport) nu doar trofeul de la Melbourne, ci si suprematia in clasamentul WTA.

- Naomi Osaka (favorita numarul 4) s-a calificat miercuri în semifinalele de la Australian Open, dupa ce a trecut în doua seturi, scor 6-4, 6-1, de Elina Svitolina (cap de serie numarul șase). În urma acestui rezultat, Simona Halep a fost depașita în ierarhia WTA și de nipona,…

- Meciul dintre Simona Halep, locul 1 WTA, și Serena Williams, locul 16, din optimile Australian Open, se va juca luni, de la ora 10:00. Fostul mare tenismen suedez Mats Wilander a vorbit despre confruntarea dintre Simona Halep si Serena Williams, din optimile de finala de la Australian Open 2019. In…

- SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS. Cel mai asteptat meci de la Australian pen 2019, dintre actualul si fostul lider WTA, SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, va avea loc lun, de la ora 10:00, in direct la EUROSPORT. SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS. Partida SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS se va disputa pe…

- SIMONA HALEP - SOFIA KENIN // Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) joaca joi dimineata in turul secund de la Australian Open impotriva americancei Sofia Kenin (20 de ani, 37 WTA). Partida va incepe dupa ora 06:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport. ...

- Sorana Cirstea (28 de ani, 84 WTA) incepe in aceasta noapte, de la ora 02:00, ora Romaniei, campania romanilor de la Australian Open. Jucatoarea nostra se dueleaza in primul tur cu suedeza Rebecca Peterson (23 de ani, 62 WTA). Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Eurosport 2. ...

- Simona Halep, locul 1 WTA, joaca marți la Australian Open 2019, in turul I, cu estona Kaia Kanepi, locul 70 WTA. Meciul va incepe la ora 10:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Organizatorii turneului de la Australian Open, primul de Grand Slam al anului, au decis…