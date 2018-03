Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep si-a marit avansul in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii ieri, dupa semifinala jucata la Indian Wells (California), turneu dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, care i-a revenit in cele din…

- Simona Halep (România, 1 WTA) a suferit sâmbata dimineata una dintre cele mai dure înfrângeri ale carierei: 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), în semifinale la Indian Wells, nipona

- Cifra istorica atinsa de Simona Halep! Jucatoarea in varsta de 26 de ani a inceput a 20-a saptamana de domnie in circuitul WTA, egaland-o pe legenda Kim Clijsters. Simona Halep este lider detasat in clasamentul dat publicitatii luni de catre Asociatia Tenisului Feminin (WTA), avand un…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a castigat turneul WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, in finala caruia a invins-o ieri in doua seturi, 6-3, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina, ...

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoarea surpriza de la Indian Wells, dupa 6-3, 6-2 in finala cu Daria Kasatkina (Rusia), a declarat dupa meci ca inca nu-si crede ochilor ca a castigat primul trofeu din cariera ei, relateaza AFP.''Inca nu pot realiza ce am reusit, inca am impresia…

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). In aceasta dimineața a avut loc tragerea la sorți a turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep va fi prezenta. Simona Halep va avea primul tur liber, iar in turul secund urmeaza sa se dueleze cu…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a castigat turneul WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, in finala caruia a invins-o duminica in doua seturi, 6-3, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina. Osaka (20 ani), care a urcat de pe locul 44 pe 22 in ierarhia…

- Naomi Osaka, locul 44 WTA, care a eliminat o in semifinale pe Simona Halep, a castigat, duminica, turneul de la Indian Wells, informeaza Digi24.ro. Naomi Osaka a invins o in finala de la Indian Wells pe rusoaica Daria Kasatkina, numarul 19 mondial si favorita 20, scor 6 3, 6 2. Japoneza in varsta de…

- Japoneza in varsta de 20 de ani a castigat finala intr-o ora si zece minute. In semifinale, ea a trecut de liderul mondial Simona Halep, scor 6-3, 6-0. Pentru Osaka, trofeul de la Indian Wells este primul din cariera in circuitul WTA.

- Duelul noii generatii din finala de la Indian Wells a fost unul dezechilibrat, desi premisele erau pentru o finala cu mult dramatism. Naomi Osaka (44 WTA) si-a urmarit planul tactic, a pus-o sub presiune constant pe adversara si a castigat de-o maniera categorica o partida in care Daria Kasatkina (19…

- Japoneza Naomi Osaka (44 WTA) a castigat in aceasta seara primul titlu din cariera, impunandu-se in turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. Osaka a invins-o fara drept de apel in finala pe rusoaica Daria Kasatkina (19 WTA), scor 6-3, 6-2, dupa un meci care a durat doar o ora si 11 minute. Japoneza…

- Simona Halep a fost invinsa fara drept de apel de Naomi Osaka, in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells. Japoneza s-a impus cu un sec 6-3, 6-0, obligand-o pe romanca sa faca o marturisire neașteptata. “Nu am fost pregatita sa joc acest meci. Nu caut scuze, doar explic ceea ce s-a intamplat.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka (44 WTA), in doua seturi, cu 6-3,...

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. UPDATE 09:50 Simona Halep, dupa infrangeerea cu Naomi Osaka: Nu am fost pregatita Simona Halep, locul…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0."Am incerca sa-mi pun in aplicare…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Jucatoarea romana de tenis, Simona Halep, numarul I mondial a fost eliminata de japoneza Naomi Osaka, locul 44 in Clasamentul WTA in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells in doua seturi: 6-3 și 6-0.@Naomi_Osaka_ downs World No.

- Daria Kasatkina (18 WTA) isi continua parcursul excelent la Indian Wells si se califica in finala competitiei dupa ce a invins-o pe reprezentanta gazdelor, Venus Williams (8 WTA), cu scorul de 4-6; 6-4 si 7-5. Kasatkina isi va disputa titlul cu castigatoarea partidei dintre Simona Help si Naomi Osaka.

- Simona Halep o intalnește pe jucatoarea japoneza Naomi Osaka, in varsta de 20 de ani, locul 44 WTA. Cele doua s-au mai intalnit de trei ori pana acum, Halep ieșind invingatoare de fiecare data. Daca va invinge o va intalni in finala pe Daria Kasatkina care a trecut de Venus Williams in 3 seturi in…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Simona Halep o intalnește pe Naomi Osaka LIVE VIDEO pe DigiSport și ONLINE STREAM pe Digi Online, in semifinalele BNP PARIBAS OPEN, de la 05:30. SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM…

- Dupa ce Simona Halep si japoneza Naomi Osaka au reusit sa se califice in penultima faza a turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, au fost stabilite si celelalte doua semifinaliste. Daria Kasatkina, simpatica jucatoare de 20 de ani din Rusia, clasata pe locul 19 WTA, a obtinut o…

- Simona Halep este la doar un pas de a juca o noua finala la un turneu major in acest an. Dupa ce a cedat in ultimul act la Australian Open, liderul mondial a ajuns in semifinala turneului de la Indian Wells. In semifinala competitiei, aceasta va juca impotriva niponei, Naomi Osaka. Halep porneste…

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a invațat din duelurile precedente cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și știe ce are de facut pentru a ajunge in finala Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, numarul 8 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro (nr.27), intr-o partida disputata joi.…

- Americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA si cap de serie numarul 27.Venus Williams s-a impus dupa un meci care…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA).Numarul 1 mondial și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-o partida care a durat…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina. Wozniacki, care spera sa castige…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Jucatoarea noastra s-a impus in fața croatei Petra Martici (51 WTA) dupa un meci spectaculos de trei seturi, 6-4, 6-7 (5), 6-3. ...

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, de rusoaica Daria Kasatkina, locul 19 WTA, in doua seturi, 6-4, 7-5.

- Daria Kasatkina (Rusia - cap de serie numarul 20) a furnizat surpriza zilei pe tabloul feminin de simplu de la Indian Wells, dupa ce a eliminat-o in optimi pe Caroline Wozniacki (Danemarca - 2 WTA). Rusoaica s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 7-5. Astfel, Simona Halep va ramane lider mondial si dupa…

- HALEP - WANG LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM Digi BNP Paribas Open - VIDEO. Halep, campioana la Indian Wells in 2015, va juca pentru un loc in sferturi cu chinezoaica Qiang Wang, care a dispus de Kristina Mladenovic cu 6-1, 6-2. "M-am antrenat acum cateva zile cu ea. E o adversara…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, duminica, in turul al treilea la Indian Wells. Declarația Simonei Halep a venmit dupa un incoident neplacut petrecut pe teren. Caroline a jucat extrem de agresiv și a lovit-o puternic…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de americanca Venus Williams, cap de serie opt, cu 6-3, 6-4, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. In varsta de 37 de ani Venus Williams s-a impus fara probleme, dupa o ora…

- Pentru Maria Sharapova participarea la editia din acest an de la Indian Wells (Premier Mandatory) a insemnat disputarea unui singur meci, jucatoarea din Rusia fiind invinsa din doua seturi, scor 6-4, 6-4, de Naomi Osaka (Japonia, locul 44 WTA).

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Indian Wells (California), fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida disputata miercuri. Aceasta este a doua competitie…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 24 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, in urma victoriei obtinute luni in doua seturi, 7-5, 6-4, in fata polonezei Agnieszka Radwanska, nr. 31 mondial. In optimi, Kasatkina…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open, informeaza Agerpres. Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne,…