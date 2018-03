Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Osaka, locul 22 WTA, continua forma excelenta. Japoneza a invins-o in turul I de la Miami pe Serena Williams, scor 6-3, 6-2. Osaka, 20 de ani, a continuat sa joace execelent, așa cum a facut-o și la Indian Wells, turneu pe care l-a caștigat. Osaka s-a impus categoric in fața fostului lider WTA.…

- Serena Williams i-a cerut scuze Simonei Halep dupa ce a lovit-o cu mingea, fara sa vrea, intr-un meci jucat la Miami in care cele doua au strans bani pentru copiii cu autism. Halep a aruncat cu racheta inainte sa izbucneasca in ras, dupa mai multe mingi ratate de antrenorul ei.

- Caroline Wozniacki afirma ca i-ar fi “imposibil” sa calce pe urmele bunei sale prietene Serena Williams si sa revina in circuitul profesionist dupa ce ar aduce pe lume copil, asa cum a facut campioana americana , informeaza Agerpres. “Serena este o sportiva incredibila. Ii place sa joace si cred ca…

- Liderul mondial Simona Halep, fostul numar 1 al clasamentului WTA Serena Williams, Nick Kyrgios, Frances Tiafoe, dar si antrenorul jucatoarei din Constanta, Darren Cahill, au participat in SUA la un eveniment caritabil, jucand tenis in sprjinul copiilor care sufera de autism. Simona Halep a facut pereche…

- Mihaela Buzarnescu (39 WTA) a fost eliminata de la turneul de la Miami de Kirsten Flipkens (Belgia, 71 WTA). Romanca a pierdut in doua seturi, 2-6, 3-6, dupa o ora si 18 minute. "Miki" a fost prima jucatoare din Romania care a intrat in competitia din SUA.

- Simona Halep isi investeste banii castigati din tenis in afaceri imobiliare. Dupa ce a cumparat hoteluri la Brasov si a construit blocuri la Mamaia, Simona Halep vrea sa-si construiasca un hotel si in centrul Constantei. Sportiva va inchide cafeneaua, iar in locul ei va fi construit un hotel de tip…

- Rusoaica Daria Kasatkina, care pornea ca favorita in finala de la Indian Wells cu Naomi Osaka, nu a mai reusit sa livreze jocul consistent din partidele anterioare, din cauza ca nu a reusit sa gestioneze presiunea de pe umerii sai, relateaza AFP. ''Pur si simplu ea a fost mai buna decat mine…

- Romanca Simona Halep si-a marit avansul in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii luni, dupa semifinala jucata la Indian Wells (California). Halep, care a ajuns 19 saptamani ca lider WTA, are 860 de puncte in plus fata de urmatoarea clasata,…

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Programul romancelor. Patru jucatoare au intrat direct pe tabloul principal de simplu la Indian Wells, turneu de categoria Premier Mandatory, cu premii totale de 8,6 milioane dolari . Duminica, 18 martie Finala, masculin Federer – Del Potro 4-6, 6-6 LIVE Finala,…

- Dupa victoria in fata croatei Petra Martic, Simona e in semifinale la Indian Wells si o va intalni din nou pe Naomi Osaka, japoneza care a invins-o surprinzator pe Karolina Pliskova. Anul trecut, Halep a eliminat-o pe Osaka la turneul de la Miami, in turul al doilea. Liderul mondial a vorbit despre…

- Intrebata cat de importanta a fost figura lui Ion Tiriac in cariera sa la nivel de profesionisti, Simona Halep a raspuns: "Ion a fost foarte important. I-am simtit mereu sustinerea, in fiecare moment, in fiecare secunda a parcursului meu. Imi da sfaturi bune si datorita lui sunt o jucatoare puternica.…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, revenita in competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, intr-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata luni. Aceasta a fost al 29-lea duel dintre…

- Serena Williams a justificat joi seara recurgerea la o Autorizatie de utilizare in scop terapeutic (AUT) in timpul turneului de la Roland Garros din 2015, explicand, cu ocazia turneului WTA de la Indian Wells, ca ea a recurs deseori la o astfel de autorizatie, dar ca nu a fost niciodata controlata…

- Marion Bartoli (32 de ani) a revenit pe terenul de tenis intr-un meci demonstrativ la Tie Break Tens impotriva Serenei Williams (36 de ani), pierdut scor 6-10. Marion Bartoli jucase ultimul meci in august 2013, in turul secund al turneului de la Cincinnati. Simona Halep o invinsese atunci in 3 seturi,…

- Sorana Cirstea (33 WTA) isi face incalzirea pentru Indian Wells la Tie Break Tens, intr-o intrecere-fulger pe terenul de tenis care pune la bataie un sfert de milion de dolari. Romanca va juca primul meci impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (35 WTA), a doua jucatoare din China in clasamentul WTA.…

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- Serena Williams: ”Era sa mor dupa ce am nascut”. Serena Williams a vorbit pentru presa britanica despre complicațiile pe care le-a intampinat in timpul nașterii fiice. Jucatoarea de tenis, fosta numar 1 mondial, a dezvaluit ca a suferit mult dupa nașterea micuței Alexis Olympia, in 2016, fiind nevoita…

- Josep Santacana a cerut custodia totala a celor doi copii, Arantxa si Leo, de 9 s 7 ani, invocand faptul ca fosta sportiva nu are capacitatea mentala pentru a se ocupa de acestia. Potrivit Marca, el s-a mutat cu noua sa partenera, cu care are o relatie de cateva luni. Arantxa Sanchez Vicario si Josep…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams nu va juca la simplu sambata, la Asheville, in primul tur al Fed Cup, in care echipa Statelor Unite va intalni Olanda, ea nefiind aliniata de capitanul echipei la tragerea la sorti efectuata vineri. Dupa un an de absenta datorata unei sarcini foarte mediatizate,…

- Serena Williams se bucura de noul ei statut, acela de mamica manda de primul ei copil, o fetița care are un zambet cuceritor. Sportiva posteaza frecvent fotografii cu micuța Alexis Olympia...

- Ana Bogdan, 25 de ani, traverseaza cel mai bun moment al carierei și in weekend va reprezenta, in premiera, Romania la intalnirea de Fed Cup contra Canadei, care se joaca la Cluj-Napoca. Sportiva nascuta la Sinaia și legitimata la CSA Steaua a fost chemata pentru a-i lua locul Simonei Halep, accidentata…

- Victorie pentru Romania in Cupa Davis Echipa de tenis a Romaniei a invins formatia Luxemburgului cu scorul de 3-1, duminica, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, prin punctul reusit de Marius Copil, care a dispus de Ugo Nastasi cu 6-1,…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. "Am avut…

- Simona Halep joaca finala Australian Open si spera la primul ei titlu de mare șlem. Si nu doar atat! Competitia o va umple de bani pe romanca noastra, bani care se adauga averii IMPRESIONANTE stranse deja de sportiva.

- Simona Halep a castigat in 80 de minute partida din optimi, cu Naomi Osaka (scor 6-3, 6-2) si s-a calificat in faza sferturilor, unde o va intalni pe invingatoarea dintre Barbora Strycova si Karolina Pliskova. Prin victoria cu Naomi Osaka, Halep si-a egalat cea mai buna performanta la Asutralian Open,…

- ”Mulțumesc mult. A fost un meci bun, fericita ca sunt din nou in sferturi la AO. Nu ma așteptam asta la inceput, dupa accidentare. Acest turneu arata ca un maraton pentru mine. Accidentarea este acolo, o simt, dar nu ma gandesc la asta. Am facut ce am stabilit cu echipa mea. Uneori am lovit tare,…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in optimile de finala de la Australian Open. Meciul va avea loc luni. Dupa meciul dramatic din turul 3, cu Lauren Davis, Simona Halep a așteptat cateva ore, ca sa afle cu cine se va duela pentru un loc in sferturile de finala. Sportiva noastra se va duela cu japoneza…

- Ana Bogdan este cea de-a patra jucatoare din Romania ce s-a calificat in turul doi la Australian Open, dupa victoria in doua seturi, 6-3, 6-2 impotriva locului 11 WTA, Kristina Mladenovic(Franta)

- Romanca Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin, a declarat ca meciul sau de debut la Australian Open, cu tanara Destanee Aiava, a fost unul foarte dificil si a comparat-o pe australianca de 17 ani cu Serena Williams. Halep, principala favorita la Melbourne, a fost nevoita…

- Simona Halep se afla pentru a 14-a saptamana pe locul 1 WTA si va ramane acolo pana la finalul Australian Open, dar a intrat in vizorul Serenei Williams.Citeste si: Un fost ministru PSD da SEMNALUL: 'Trebuie rezolvate URGENT problemele interne...' Americanca, care nu va participa la primul…

- Legenda tenisului mondial, Serena Williams, vine cu dezvaluiri socante. Americanca a fost la un pas de moartea la nasterea fiicei sale, in septembrie anul trecut. Sportiva a povestit ca a fost supusa unei operatii de cezariana in regim de urgenta dupa ce ritmul cardiac al bebelusului a inceput sa…

- S-a decis prima echipa calificata in finala Cupei Hofman. Echipa Elvetiei, avandu-i in componenta pe Roger Federer si Belinda Bencic, a invins cu scorul general de 3-0 formatia Statelor Unite si s-a calificat astfel in finala celei de-a 30-a editii a Cupei Hopman la tenis, joi la Perth (Australia).…

- Ana Bogdan a semnat cu Steaua și ataca intrarea in Top 100. De șase luni, are un nou antrenor. Ana Bogdan (105 WTA) vrea sa dea lovitura in 2018, iar pentru asta și-a format deja o echipa completa pentru a ataca noul sezon. Sportiva a plecat deja la Shenzhen, China, pentru primul turneu din 2018. ”Am…