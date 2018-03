Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Petra Martici, 51 WTA, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3. (Detalii aici) In semifinale, Simona Halep o va intalni pe Naomi Osaka. Japoneza de 20 de ani a produs una dintre marile surprize ale turneului și…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. Simona Halep și Naomi Osaka s-au…

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- Simona Halep, locul I WTA, a eliminat-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost 7-5, 6-1, in meciul care a dus-o pe Halep in sferturile turneului american. Totodata, a fost prima intalnire a celor doua.In faza urmatoare, Halep…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, continua sa puna presiune pe Simona Halep și se menține in cursa pentru primul loc. Wozniacki s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Aliaksandra Sasnovich, locul 49 WTA, scor 6-4, 2-6, 6-3. Pentru a recapata poziția de lider…

- Caroline Dolehide (165 WTA) a aratat ca o jucatoare de Top 10 mondial in meciul din turul III de la Indian Wells, insa pustoaica de 19 ani mai are nevoie de timp pentru a invata ca anumite lucruri nu se fac pe terenul de tenis.

- Ocupanta locului 1 mondial e in pole-position pentru a ajunge in sferturile competitiei. De cand a inceput turneul, romanca a scapat de cele mai grele jucatoare cu care se putea duela. Mai intai, a fost eliminata Cibulkova (30 WTA), iar acum Mladenovici (15 WTA).

- Garbine Muguruza, locul 3 mondial, a fost invinsa eliminata, sambata, de jucatoarea americana Sachia Vickery, in turul doi la Indian Wells, turneu de categorie Premier Mandatory.Vickery, locul 100 mondial, s-a impus, scor 2-6, 7-5, 6-1, dupa doua ore si 12 minute de joc, scrie news.ro. Tot…

- Simona Halep și-a aflat adversara din urmatorul meci pe care il va juca la Indian Wells. Este vorba despre jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card. Americanca de 19 ani a reușit sa o invinga pe Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap…

- Irina Begu s-a calificat în turul secud al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a trecut de jucatoarea sârba Alexandra Krunic.Begu a reușit sa își învinga adversara în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-4, 6-1.În etapa urmatoarea…

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Irina Begu, locul 36 WTA, s-a calificat in turul doi la Indian Wells, dupa o victorie in trei seturi in fața sarboaicei Aleksandrei Krunic, locul 46 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. In turul urmator o va intalni pe Karolina Pliskova, locul 5 WTA. Irina a inceput ezitant partida, iar Krunic a condus cu 5-2 in…

- Constanteanca a fost rezervata însa în privinta sanselor pe care le are la câstigarea competitiei de categorie Premier Mandatory. Halep, proaspat revenita în fotoliul de lider mondial, a vorbit pe Aeroportul Henri Coanda despre situatia ei înainte de Indian Wells.…

- Care este situația accidentarii Simonei Halep. Jucatoarea de 26 de ani, locul doi WTA, inca are probleme din cauza accidentarii suferite la Australian Open, ea fiind nevoita sa se retraga de la ultimul turneu la care a luat parte, cel de la Doha . Andrei Pavel, antrenorul Simonei, da asigurari ca jucatoare…

- Andrei Pavel, unul dintre antrenorii Simonei Halep, a anunțat in urma cu scurt timp ca romanca va fi prezenta la turneul de la Indian Wells, care va incepe pe 5 martie. "100% va fi prezenta la Indian Wells, sunt in contact cu ea, dar acum se relaxeaza, lasa piciorul sa revina. Si-a revenit, dar la…

- Simona a trecut fara mari emotii de tanara americanca Catherine Bellis, jucatoarea de 18 ani venita din calificari care a reusit recent surpriza de a o elimina din competitie pe Karolina Pliskova, si se pregateste de urmatorul meci – semifinala cu Garbine Muguruza! Halep a castigat lejer primul set…

- Astazi se disputa sferturile de finala ale turneului WTA de la Doha. Partidele pot fi urmarite in format liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport. Daca Simona Halep trece de Catherine Bellis (partida este liveTEXT AICI), iar Caroline Wozniacki pierde meciul cu Angelique Kerber,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va juca vineri in sferturile turneului de la Doha cu americanca Catherine "Cici "Bellis. Va fi primul meci direct dintre cele doua. Bellis, 18 ani, este in prezent pe locul 48 și a ajuns in sferturi la Doha venind din calificari. Bellis a produs marea surpriza a turneului…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Australian Open, acolo unde o va intalni pe Angelique Kerber. Jucatoarea din Germania și-a terminat meciul inainte de a juca Simona Halep și interviurile de dupa meci a facut o prima aroganța. Citește și: Victorie SENZAȚIONALA: Simona…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Va juca joi, de la ora 07:00, in semifinale, cu Angelique Kerber. Mats Wilander, de 6 ori caștigator de Grand Slam, a analizat jocul Simonei Halep și a explicat…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Va juca joi, de la ora 07:00, in semifinale, cu Angelique Kerber. Dupa meci, Karolina Pliskova a recunoscut la conferința de presa superioritatea Simonei Halep.…

- Germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-1, 6-2, in 51 de minute, pe americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17, calificandu-se in semifinalele Australian Open.Kerber este pentru a doua oara in penultimul…

- Karolina Pliskova (25 de ani), adversara Simonei Halep din sferturile de finala de la Australian Open, s-a logodit la jumatatea anului trecut, dar istoricul relației sale cu cehul Michal Hrdlicka este cat se poate de tumultuos. Presa internaționala a scris pe larg despre faptul ca, in timp ce Pliskova…

- Angelique Kerber (30 de ani, 16 WTA) și Madison Keys (22 de ani, 20 WTA) se intalnesc miercuri dimineața, de la ora 02:00, in cel de-al treilea sfert de finala de la Australian Open. Duelul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Caroline Wozniacki (Danemarca), locul 2 WTA si cap de serie nr. 2, a invins-o pe Carla Suarez Navarro (Spania), locul 39 WTA, scor 6-0, 6-7, 6-2, si s-a calificat in semifinale la Australian Open. Caroline Wozniacki s-a impus dupa doua ore si 12 minute de joc. In semifinale, Wozniacki va evolua cu…

- Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, a invins-o, luni, cu scorul de 6-7 (5), 6-3, 6-2, pe compatrioata ei Barbora Strycova, locul 24 WTA si cap de serie numarul 20, calificandu-se in sferturile de finala ale Australian Open, faza in care va evolua cu Simona Halep, locul I WTA.Pliskova…

- Karolina Pliskova, locul 6 WTA, o va intalni pe Barbora Strycova, locul 24 WTA, in optimi la Australian Open. Meciul va incepe la ora 12:00 și va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Caștigatoarea meciului va juca miercuri impotriva Simonei Halep in sferturi. ...

- Romanca Simona Halep, cap de serie 1 la Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, va juca in optimile de finala cu japoneza Naomi Osaka, nr. 72 WTA. pe care o conduce cu 2-0 la meciurile directe. In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor,…

- Simona Halep se dueleaza in aceasta noapte cu americanca Lauren Davis, in turul III de la Australian Open. Duelul dintre Simona Halep și Lauren Davis va incepe la ora 02:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Simona Halep și Lauren Davis, 24 de ani, s-au mai duelat o singura data…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p).Locul 4 este ocupat de de jucatoarea…

- Karolina Pliskova a castigat meciul intr-o ora si doua minute. Tot sambata, Halep a invins-o in semifinale, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA. Finala dintre Halep si Pliskova va avea loc duminica, de la ora 13.00. Duminica se va disputa si meciul pentru locul trei, intre…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, a invins-o, sambata, pe letona Jelena Ostapenko, numarul 7 WTA, scor 6-1, 6-4, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Pliskova o va intalni in ultimul act pe Simona Halep, liderul WTA.