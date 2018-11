Naomi Campbell si mama ei (66 ani), in noua campanie Burberry Naomi Campbell si mama ei (66 ani), in noua campanie Burberry Naomi Campbell este inca unul din cele mai cerute supermodele la ora actuala de catre casele de moda. In varsta de 48 de ani, vedeta defileaza pe podium pentru marii creatori si figureaza in campaniile fashion ale noilor colectii. Cea mai recenta este campania pe care o deruleaza pentru brandul britanic Burberry. Vedeta apare alaturi de mama ei, Valerie Morris-Campbell, la randul sau model, in varsta de 66 de ani, intr-o serie de fotografii in oglinda. Campania completa va fi dezvaluite in data de 13 noiembrie. #CaraDelevingne captured… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

