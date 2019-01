Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta super modelului Naomi Campbell pe podium este tot mai rara. Desi o vedem peste tot in poze, in online si se scrie mereu despre viata ei, Naomi a devenit foarte selectiva cu designerii pentru care mai defileaza, la fel se intampla si in momentele in care este invitata la fashion week-urile din…

- Fiul cantarețului Lionel Richie, Miles, a fost reținut de poliție pe aeroportul Heathrow din Londra, dupa ce a susținut ca are asupra sa o bomba pe care o va detona. Miles Brockman Richie s-a enervat dupa ce i s-a permis imbarcarea intr-un avion și a pretins ca are o bomba in bagajul de mana pe care…

- Ricky Martin, in varsta de 47 de ani, a anuntat ca are o fiica pe care a botezat-o Lucia. Starul a scris pe internet ca el și soțul lui, artistul siriano-suedez Jwan Yosef, precum și fiii lui, Matteo si Valentino, sunt „complet indragostiți de ea”.

- Au trait o frumoasa poveste de iubire, insa și-au spus adio, cu doar o zi inainte de Craciun. Fosta soție a lui Marian Dragulescu a ramas fara iubit, dupa ce credea ca totul este așa cum trebuie, in viața ei.

- Veste bomba pentru fani! Dupa ce Gabriela Cristea, Mirela Vaida, Flavia Mihasan si Andreea Balan au anuntat ca sunt insarcinate, o alta vedeta a Antenei 1 ar urma sa devina mamica. De ceva vreme circula un zvon potrivit caruia una dintre prezentatoarele de la Antena 1 ar deveni mama, iar in urma investigatiilor…