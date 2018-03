Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bursuc este considerat regele manelistilor. Celebrul impresar reprezinta numeroși artiști, motiv pentru care caștiga pe masura. Invitat la un post TV, barbatul a fost sincer și a dezvaluit cat caștiga lunar. Conform propriilor afirmații, Dan Bursuc iși rotunjește veniturile, in fiecare luna, cu…

- Stelian Ogica susține de mulți ani ca un bilet la Loto in valoare de 1 milion de euro i-a fost furat. Cazul a facut valva la vremea lui, insa Stelian Ogica pare ca vrea sa il redeschida. Celebrul jucator la Loto spune acum ca a trecut un test poligraf legat de scandalul respectiv. „Eu nu […] The post…

- Zi neagra in familia lui Laurențiu Reghecampf. Celebrul antrenor de fotbal iși inmormanteaza astazi tatal. Cu mai puțin de o ora inainte de a incepe slujba de inmormantare, la catredrala unde a fost depus coșciugul in care se afla trupul lui Hary Reghecampf este o atmosfera apasatoare. La capataiul…

- Stephen Hawking a prezis SFARSITUL lumii Celebrul fizician britanic a murit miercuri dimineata, la varsta de 76 de ani. El s-a stins din viata in locuinta sa din Cambridge. Cu toate ca era grav bolnav, Stephen a desfasurat o activitate stiintifica, iar cartea lui ”Scurta istorie a timpului” s-a vandut…

- Fostul senator Nicolae Dide, revoluționar cu patalama, a caștigat una din multiplele batalii pe care le ducea cu fosta lui soție! De mai bine de 11 ani, de la divorț, se aveau ca șoarecele cu pisica și s-au confruntat de multe ori in casa in care inca locuiau. Scandalurile s-au mutat apoi la poliție…

- Celebrul actor indian Irrfan Khan sufera de o boala rara. Starul a anunțat ca a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrina. Boala ii afecteaza sistemul hormonal al organizmului. Maladia este foarte rara, afecteaza doar 35 din 100.000 de persoane. Actorului i-a fost foarte greu sa accepte diagnosticul…

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- Grave probleme de sanatate are Omar Hayssam, primul terorist al Romaniei, condamnat la 23 de ani de inchisoare! Cel care a pus la cale rapirea jurnaliștilor in Irak sufera, printre alte maladii extrem de serioase, și de Parkinson! Și, conform medicului Dan Raican, președintele Asociației AntiParkinson,…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- Cu siguranța, multa lume iși aduce aminte de ”cutremurologul” Vergil Hincu, care a ingrozit intreaga Romanie cu prezicerile sale. Din fericire, niciuna nu s-a adeverit, dar unii oameni au ales sa doarma pe strada in nopțile prezise ca ”fatidice”. Acum in varsta de 87 de ani, Vergil Hincu e dat disparut…

- Celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In ciuda faptului ca este un luptator de arte marțiale cunoscut, el a ”incasat-o” de fiecare data! Codin Maticiuc a fost martor la scandal și a povestit cum s-a intamplat.…

- Celebrul traficant de droguri Dan Chioru, cel care iși ținea marfa intr-un cavou, și-a primit pedeapsa! Judecatorii au apreciat ca faptele comise de traficant reprezinta un pericol social evident, așa ca il vor ține la inchisoare mulți ani de acum inainte! A scapat cu o achitare polițistul care se presupunea…

- Este cunoscut faptul ca lui Jean- Claude Van Damme ii place viața de noapte din București, el fiind vazut in repetate randuri petrecand in cluburile de pe malurile Damboviței. Se pare ca celebrul actor nu a scapat de bataie, s-a intamplat chiar de doua ori, iar Codin Maticiuc a marturisit adevaratele…

- Adrian Minune a avut o reacție neașteptata in timpul unui eveniment, atunci cand un tanar a venit sa-i ceara o dedicație, oferindu-i 10 lei. Celebrul manelist nu și-a ascuns dezamagirea și l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, artistul a scos din buzunar 500…

- Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, pana la urma, la tribunal! Dupa aproape opt ani de cand o pacienta s-a stins in urma unei operații pe care a facut-o la clinica unde Gad profeseaza, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata sa inceapa. CANCAN.RO, site-ul…

- Vica Blochina și-a surprins fanii cu o imagine care le-a dat de gandit! Blondina s-a pozat imbracata sumar, abia trezita din somn, in dreptul unui pat matrimonial „ravașit”. In imagine Vica pare ca abia s-a trezit dupa ce a petrecut noaptea cu o prezența masculina. Hainele sunt aruncate in pat, ea are…

- Nu mai este un secret faptul ca romancele sunt considerate printre cele mai frumoase femei, astfel sunt admirate de mulți barbați, in special de straini din toate colțurile lumii. Așa s-a intamplat și de aceasta data, doar ca personajul este celebrul actor, Kevin Hart. Aflat in Dubai, barbatul a intalnit-o…

- Adrian Minune a avut o reacție neașteptata in timpul unui eveniment, atunci cand un tanar a venit sa-i ceara o dedicație, oferindu-i 10 lei. Celebrul manelist nu și-a ascuns dezamagirea și l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, Minune a scos din buzunar 500 de…

- Creadeați ca Iulia Albu exagereaza cu ținutele ei ințelese mai de nimeni? N-ați vazut ce inseamna harajuku! Celebrul stil japonez l-a inspirat pe un apreciat designer din Baia Mare care a scos o colecție de haine reconstruite. Lorand Coza și elevii de la școala lui de modele ne-au facut o demonstrație…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Victor Slav a acuzat probleme de sanatate dupa ce s-a dat cu placa la munte și s-a accidentat. Deși a venit la una dintre emisiuni in carje, spera ca problema la picior se va vindeca, insa acest lucru nu s-a intamplat. Motiv pentru care prezentatorul TV a ajuns pe mana medicilor. A suferit o intervenție…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Celebrul actor Sylvester Stallone a facut precizari, dupa ce in media s-a anunțat ca a murit. A spus-o la un moment dat cu mult amuzament, exact pe profilul lui din multe filme cunoscute. Sylvester Stallone a postat pe retelele de socializare reactia sa, dupa ce s-a spus ca a murit. Acesta a notat faptul…

- Cheloo era ridicat in 2016 de catre procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc (cannabis). Celebrul rapper a recunoscut acuzațiile procurorilor și, in urma unui acord cu aceștia, a fost condamnat, in 2017, de instanța, la doi ani de inchisoare cu suspendare și la efectuarea a 100 de zile de…

- Philipp Plein a implinit 40 de ani și a dat o petrecere de fițe pentru prietenii lui! Celebrul designer a petrecut pe un yacht de lux in America, vineri (16 februarie). Nu au lipsit, desigur, cele mai scumpe șampanii de pe piața, tortul și meniul de fițe. Așa cum era de așteptatcand vine vorba de […]…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…