Naomi Campbell, prima defilare pentru Maison Valentino dupa 14 ani!

- In curand, perioada celor mai mari fashion week-uri din lume va incepe. Toti oamenii din domeniu vor calatori de la New York la Londra. De acolo se vor indrepta spre saptamana modei care are loc la Milano, iar ultimul stop va fi la Paris. Pe harta marilor saptamani ale modei, se mai adauga inca un eveniment…

- Monica Tatoiu a facut o dezvaluire care a șocat pe toata lumea. Aceasta a povestit ca medicii nu i-au dat nicio șansa sa ramana insarcinata, insa, cu toate acestea, vedeta a reușit sa devina mama. Monica Tatoiu a marturisit ca nu credea ca va reuși sa ramana insarcinata vreodata, cu atat mai mult cu…

- Helena Rubinstein a fost o importanta femeie de afeceri și totodata una dintre cele mai bogate din lume. Femeia a reușit sa iși construiasca un imperiu din combinații de ierburi, migdale și extract de brad din Carpați. Helena Rubienstein le-a impresionat pe australience cu cremele sale Helena Rubienstein…

- Trump multumeste Arabiei Saudite pentru scaderea pretului petrolului, in pofida unor indemnuri de a-i aplica sanctiuni Cursul barilului cotat la New York si Londra a atins, la inceputul lui octombrie, cel mai inalt nivel din ultimii patru ani, in contextul in care investitorii se temeau ca sanctiunile…

- Un tablou al pictorului suprarealist belgian Rene Magritte, intitulat "Le Principe du plaisir", a fost vandut pentru suma record de 26,8 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Sotheby's la New York, potrivit Le Figaro, scrie Mediafax.Tabloul, evaluat la 15 - 20 de milioane de…

- Cea de a treia editie Les Films de Cannes a Suceava a luat startul vineri, 9 noiembrie. Timp de trei zile, spectatorii vor putea vedea opt titluri din selectia festivalului Les Films de Cannes a Bucarest si vor avea ocazia unor intalniri cu invitati speciali. Actrita Alina Serban va putea…

- Flori de ie va urca pe podiumul din Atena in data de 1 noiembrie cu cele mai noi creatii, precum si cu cele care au facut deliciul publicului la Paris, culegand ropote de aplauze. Rochiile de seara pictate cu motive inspirate din costumele populare autentice, paunii stilizati pe diverse tesaturi…

- „Regina reginelor”, asa cum o alinta presa vremii, cea care a crezut in Romania moderna si a cucerit New York-ul, Londra si Parisul cu sarm, inteligenta si viziune politica, a devenit sora triburilor Sioux si capetenie de trib. Putina lume cunoaste, dupa aproape 100 de ani, legatura dintre Regina Maria…