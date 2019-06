Naomi Campbell încă este discriminată din cauza culorii pielii sale In pofida succesului ei rasunator in lumea modei, care a condus la o avere de peste 45 milioane de euro, Naomi Campbell a dezvaluit ca inca este discriminata din cauza culorii pielii sale. Dupa ce a devenit primul model britanic de culoare care a aparut pe coperta revistei Vogue, Campbell a devenit unul dintre cele mai solicitate supermodele din lume. Cu toate acestea, ea susține ca inca este discriminata din cauza culorii pielii ei. Naomi a declarat pentru The Mirror ca a fost modelul unei campanii recente, insa o țara din Asia a refuzat sa ia acel material de publicitate. „Ma șocheaza, dar ma… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

