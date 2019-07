Naomi Campbell este obsedată de curățenie VIDEO Naomi Campbell, in varsta de 49 de ani, este obsedata de curațenie. Vedeta și-a șocat fanii atunci cand a postat pe Youtube un filmuleț in care apare facand curat in avion. Vedeta, care de abia urcase in avion, a scos din geanta o pereche de manuși de menaj și șervețele umede și incepe sa ștearga totul in jurul ei. „Iubesc sa calatoresc, m-am nascut calatorind. Iubesc sa fiu in aer, iubesc sa fiu peste tot și nicaieri in același timp”, spune supermodelul la inceputul filmulețului. Campbell poate fi vazuta cum curața peretele, fereastra, tavanul de deasupra ei, masuța, centura de siguranța și celelalte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

