Naomi Campbell a dezvăluit care sunt alimentele pe care le evită VIDEO Naomi Campbell a dezvaluit ce alimente evita atunci cand merge la cumparaturi. Supermodelul s-a filmat in timp ce se afla in supermarket și le-a dat admiratorilor ei cateva detalii despre alimentația sa. Campbell, in varsta de 49 de ani, a postat pe platforma Youtube o inregistrare video in care apare facand cumparaturile intr-un supermarket. Aceasta a precizat ca a fost nevoita sa scoata glutenul, carbohidrații și produsele lactate din alimentația sa din cauza unor schimbari metabolice. „Acestea erau produsele pe care imi placea cel mai mult sa le mananc atunci cand ajungeam noaptea tarziu acasa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

