Naom Campbell e in continuare un etalon de frumusețe chiar și la 48 de ani. Modelul a inchis prezentarea casei de moda Valentino, purtand o creatie a lui Pierpaolo Piccioli – o rochie neagra, lunga, transparenta. Modelul nu mai defilase pentru Valentino de 14 ani, iar Naomi a fost senzaționala ca de obicei. The one and only... View Article