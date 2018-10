Stiri pe aceeasi tema

- Locurile de joaca din Craiova sunt vandalizate frecvent de persoane necunoscute. Așa s-a intamplat recent cu un loc de joaca din cartierul 1 Mai, situat in spatele blocurilor de pe strada Victor Papilian, dinspre fosta Gradinița Confecții. Caruselul cu figurine ...

- Nicu Bunoaica, liderul unul sindicat mic din zona Motru, a atras atentia asupra faptului ca echipamentele de iarna pentru mineri sunt de proasta calitate. „Toate sunt de proasta calitate. Pufoaicele au un pic de vatelina pe ele, foarte subtire,...

- Agentia pentru Protectia Consumatorilor a obligat o firma de constructii sa plateasca despagubiri proprietarului unei case din satul Branesti, raionul Orhei. Asta dupa ce muncitorii de la aceasta firma au reparat necalitativ fatada locuintei.

- Liviu Dragnea a anunțat, sambata, ca a cerut premierului demararea procedurii de rechemare in țara a ambasadorului Romaniei la Washington, George Maior, „pentru ca are de dat explicații despre protocoale și alte acuzații care i se aduc”. Cu cateva zile inainte de ședința PSD, Maior a spus, intr-un interviu,…

- Reprezentanții magazinului Diego din Alba Iulia au acceptat invitația site-ului www.proalba.ro și ne vorbesc despre soluțiile pe care le ofera in materie de amenajari și reamenajari. Raportul excelent dintre raport și calitate, promoțiile lunare, gama diversificata de produse, consultanța și fidelizarea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru Mediafax, ca prin participarea la Consiliul National al PNL, presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia, iar intreg evenimentul a fost un teatru ieftin in spatele caruia se ascund ipocrizia si disperarea.

- Cand vine vorba de cumparaturi, toate am fost vinovate la un moment dat de cumpararea impulsiva a unor haine, doar pentru ca am fost atrase de o campanie de reduceri sau pentru ca obiectul vestimentar ne-a furat ochii. Insa hainele pe care le cumparam in mod impulsiv ajung, adeseori, sa fie investiții…