- Nancy Pelosi, presedinta Camerei Reprezentantilor, a anuntat vineri anularea deplasarii in Afganistan din cauza riscurilor de securitate generate de presedintele Donald Trump prin dezvaluirea planului privind aceasta vizita, relateaza agentia Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters.

- Nancy Pelosi, unul dintre liderii Partidului Democrat din Statele Unite, a refuzat sa excluda posibilitatea suspendarii din functie a presedintelui Donald Trump, un politician republican, sau a inculparii acestuia dupa finalizarea anchetei privind ingerintele ruse, relateaza publicatia The Hill.Intrebata,…

