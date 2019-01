Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat marti pe liderii republicani si democrati ai Congresului la o intalnire pentru a incerca sa puna capat blocajului administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP. Cele doua tabere par a fi in impas. Adversarii democrati ai lui Donald Trump…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu exclude posibilitatea grațierii fostului sau șef de campanie prezidențiala, Paul Manafort, care a pledat vinovat in luna septembrie in urma a mai multor acuzații, relateaza site-ul de știri Politico.eu, potrivit Mediafax.In cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu exclude posibilitatea gratierii fostului sau sef de campanie prezidentiala, Paul Manafort, care a pledat vinovat in luna septembrie in urma a mai multor acuzatii, relateaza site-ul de stiri Politico.eu.

- Presedintele american, Donald Trump, nu a exclus marti ca printul mostenitor saudit sa fi fost la curent cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a afirmat ca aceasta nu va ameninta relatia "de neclintit" dintre Statele Unite si Arabia Saudita, relateaza AFP. "S-ar putea foarte bine ca printul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, intr-un interviu pentru Fox News, ca nu exclude posibilitatea plecarii lui John Kelly, seful de cabinet de la Casa Alba, adaugand ca se gandește sa schimbe "trei sau patru sau cinci" oficiali, conform Mediafax.

- Presedintele american, Donald Trump, s-a referit din nou miercuri, fara dovezi sau elemente concrete, la fraude electorale in Statele Unite, afirmand printre altele ca unii americani se deghizeaza pentru a putea vota de mai multe ori, relateaza AFP. "Republicanii nu castiga si este din cauza unor voturi…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- O eventuala victorie a Partidului Democrat in scrutinul parlamentar partial din Statele Unite ar afecta situatia presedintelui Donald Trump, care va avea dificultati in aplicarea politicilor controversate si in campania electorala premergatoare alegerilor prezidentiale.