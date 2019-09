Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei democrate din Congresul american, Nancy Pelosi, l-a acuzat joi pe presedintele republican Donald Trump ca a incercat sa ''musamalizeze'' chestiunea legata de solicitarea adresata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind investigarea fiului lui Joe Biden, in timp ce presedintele…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de 6 ani, relateaza Reuters si media ucrainene,…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de sase ani, relateaza Reuters si media ucrainene.…

- Democrații americani lanseaza o investigație parlamentara care ar putea conduce la inițierea procedurii de destituire a președintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba afirma ca e vorba de "harțuire".

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a anuntat marti declansarea procedurii de destituire a presedintelui SUA Donald Trump, primul pas fiind inceperea unei anchete vizand o convorbire telefonica a acestuia cu presedintele Ucrainei, care a avut loc in vara acestui an.

- Lidera Partidului Democrat din Congresul SUA Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze in legatura cu rivalul sau democrat Joe Biden, transmite AFP.…

- Discuțiile in sensul lansarii procedurii de suspendare a președintelui Donald Trump s-au intensificat la Washington, in urma presupusei convorbiri pe care liderul de la Casa Alba le-ar fi avut cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Discuția…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…