Nancy Pelosi: Concedierea lui Jeff Sessions este o ncercare de a termina ancheta mpotriva Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Pelosi, liderul opozitiei din Camera Reprezentantilor, a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a-l concedia pe Jeff Sessions din functia de procuror general al SUA este o incercare de a submina ancheta privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opozitiei din Camera Reprezentantilor, in conditiile in care rezultatele partiale indica o probabila majoritate democrata in aceasta camera, a anuntat Drew Hammill, adjunctul sefului de cabinet al lui Pelosi.

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat luni Departamentului Justitiei sa desecretizeze noi informatii privind ancheta presupusului amestec al Rusiei in alegerile americane, transmite Reuters. Casa Alba a anuntat ca Departamentul Justitiei si seful comunitatii nationale de…

- Paul Manafort, fost director al echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump, a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind amestecul Rusiei in alegerile din 2016, au spus procurorii, relateaza Reuters. Potrivit Casei Albe, acordul lui Manafort cu procurorii nu are nicio…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Parlamentarii din Statele Unite au transmis marti ca doresc impunerea mai multor sanctiuni impotriva Rusiei, desi oficialii presedintelui american Donald Trump considera ca sanctiunile curente isi fac efectul, relateaza Reuters.