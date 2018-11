Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter...

- Democratii preiau controlul asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat, potrivit unei proiectii Fox News si ale altor publicatii americane, o lovitura dura aplicata presedintelui Donald Trump, relateaza Reuters preluat de news.

- Casa Alba a impus joi noi sanctiuni 'dure' impotriva Venezuelei, acuzata ca face parte, alaturi de Cuba si Nicaragua, dintr-o 'troica a tiraniei' in America Latina, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni vizeaza in special sectorul aurului, iar masurile punitive impotriva Cubei au…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este de parere ca fostul director al echipei sale de campanie electorala, Paul Manafort, care a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind ingerintele ruse in scrutinul din 2016, va spune adevarul, relateaza agentia Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat luni Departamentului Justitiei sa desecretizeze noi informatii privind ancheta presupusului amestec al Rusiei in alegerile americane, transmite Reuters. Casa Alba a anuntat ca Departamentul Justitiei si seful comunitatii nationale de…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad si pe aliatii sai din Iran si Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a considerat miercuri "contraproductive" si "lipsite de sens" sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei, care au fost intarite in ultimele saptamani dupa intalnirea sa cu Donald Trump, informeaza France Presse si Reuters. "In ceea ce priveste sanctiunile, aceste actiuni…