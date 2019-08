Stiri pe aceeasi tema

- ​Tzipi Hotovely, adjunctul ministrului israelian de Externe, a informat joi ca Israelul a decis sa nu permita accesul în țara lui Ilhan Omar și Rashidei Tlaib, membre ale Congresului american, ca urmare a declarațiilor acestora referitoare la Statul Israel, potrivit The Times of Israel, citat…

- Donald Trump a angajat o procedura in justitie cu scopul de a impiedica o comisie parlamentara condusa de catre democrati sa obtina declaratiile sale fiscale la New York, unde se afla sediul Trump Organization, conglomeratul din care fac parte activitatile sale imobiliare, relateaza Reuters, conform…

- Presedintele american Donald Trump si-a intensificat duminica atacurile impotriva celor patru parlamentare democrate din randul minoritatilor care i-au criticat politicile, indemnandu-le pe acestea sa-si ceara scuze, in conditiile in care liderul de la Casa Alba a fost acuzat de rasism pentru afirmatiile…

- Presedintele american Donald Trump este ''foarte atasat'' de presedintele palestinian Mahmoud Abbas si este dispus sa discute cu el pentru a-l implica in planul american la momentul potrivit, a declarat miercuri consilierul Casei Albe Jared Kushner, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Kushner,…

- India va majora incepand de duminica taxele vamale aplicate asupra unei serii de 28 de produse importate din SUA, masura adoptata ca represalii comerciale dupa ce Statele Unite au retras cele mai importante preferinte comerciale acordate Indiei, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres.CITEȘTE…

- Procurorul general american, William Barr, a declarat ca Robert Mueller, care a condus ancheta privind interferența Rusiei in alegerile din 2016, ar fi putut lua o decizie in sensul obstructionarii justitiei de catre președintele Donald Trump, dar a ales sa nu faca acest lucru, potrivit Reuters preluat…

- Președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat miercuri ca Donald Trump este implicat intr-o ”mușamalizare”, cu o ora inaintea unei intalniri la Casa Alba, in contextul in care Congresul dezbate posibila punere sub acuzare a lui Trump, relataeza Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Donald Trump a respins miercuri acuzatiile presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, care sustinuse inaintea unei intalniri cu liderul de la Casa Alba ca acesta se ocupa cu ''musamalizarea'' anchetelor impotriva lui, transmite Reuters. "Nu musamalizez", a…