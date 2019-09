Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump anunta ca a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o in aceasta vara cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul careia l-ar fi presat ca autoritatile din Ucraina sa il investigheze pe fiul fostului vicepresedinte american…

- Un oficial serviciilor americane de informații, care a lucrat pentru Casa Alba, a depus o plângere împotriva lui Donald Trump, dupa ce președintele SUA ar fi facut o promisiune tulburatoare unui lider strain, spun doi foști oficiali americani. Denunțul este anchetat acum de Camera Reprezentanților…