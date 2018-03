Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezent la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Raluca Turcan, prim vicepreședinte al PNL, promite o opoziție vehementa la scenariul la care lucreaza Tariceanu și Dragnea, anume confiscarea justiției, frangerea drumului european al Romaniei:• ”Sa fie foarte clar: Tariceanu și Dragnea NU apara independența justiție, ci vor sa-i salveze pe corupți,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu s-a remarcat la Congresul de sambata printr-un gest de sfidare la adresa lui Dragnea. La momentul in care Dragnea i-a intrebat pe delegati daca mai vor sa le fie presedinte, acestia s-au ridicat in picioare si au aplaudat. Nu acelasi lucru a fost facut de Plesoianu,…

- Social-democratii se reunesc, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general ... The post Congres extraordinar al PSD | Partidul isi alege azi noua conducere / Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea…

- Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, s-a intalnit, joi, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, discutand despre protejarea minoritatilor nationale, parcursul european al Serbiei, dar si perspectivele pentru un angajament sporit al Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest. Tariceanu…

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Oricate staruinte s-ar depune, avansul spre starea de normalitate tot utopie ramane. Si cine sa faca efortul de a identifica normalitatea? Partidele sunt ocupate cu datul la glezne, zi de zi, in Parlament. Liderii nu-si vad capul de conferinte de presa unde vorbesc nimic. Asta, daca nu-si lasa rand…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale acolo unde sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori. "In primul rand, eu sunt preocupat de elevii…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca sunt sustenabile maririle salariale recente. ''Tot ce este promisiune in planul de guvernare, tot ce vedeti acolo ca masura, tot ce vedeti ca a trecut prin Guvern sau Parlament ca obligatie…

- Federatiile sindicale anunta ca in CE Oltenia sunt posibile proteste si chiar greve. Liderii sindicali i-au transmis ministrului Energiei ca multumirile nu tin loc de salarii. Iata ce au transmis liderii sindicali in adresa catre ministrul Anton Anton: „Federatia Nationala a Sindicatelor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Prevederile fac parte dintr-o Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a fost inregistrata marți la Senat pentru dezbatere. Pentru a se aplica, documentul trebuie sa treaca de Parlament și de șeful statului.Angajatorii vor putea sa deduca cheltuielile…

- Responsabili de la SIS, CNA, MAI, Serviciul Vamal, Ministerul Apararii, Serviciul de Protecție și Paza de Stat, Departamentul Instituțiilor Penitenciare și cei ai Procuraturii Generale au fost chemați astazi la audieri secrete in Parlament.

- Un proiect ce are drept scop crearea unui mecanism de salarizare a angajaților și evitarea blocajelor in activitatea de prevenire și combatere a spalarii banilor și finanțarii terorismului, a fost inregistrat in Parlament.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca reprezentantii sindicatelor i-au transmis ca nu au fost probleme in ceea ce priveste transferul contributiilor de la angajator la angajat si ca nu se pune problema ca ordonanta privind transferul sa nu treaca de Parlament. „Am…

- Armonizarea salariala, pentru care Complexul Energetic Oltenia a pus la bataie 24 de milioane de lei, a fost folosita de unii lideri sindicali pentru acordarea de clase de salarizare liderilor din teritoriu. Acuzatia vine chiar de la un lider, Ion Po...

- Pentru unii sarbatoare, pentru alții o zi neagra. Ziua de 23 februarie, care pentru multi nostalgici dupa vremurile sovietice a ramas Ziua Aparatorului Patriei, a devenit motiv de disputa intre legislatori.

- Liderii PSD si ALDE au avut discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Intalnirea coalitiei a avut loc in contextul in care ministrul Tudorel Toader se pregateste sa faca un anunt crucial, la ora 18.00, dupa analiza raportului pe activitatea Directiei Nationale Anticoruptie.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie, ea precizand ca funcția de prim-ministru dar și cea de președinte al Organizației de Femei ii sunt ”suficiente”. „Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa ”nu se faca de ras” cand va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, in urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe șefa Direcției Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Intrebat ce așteptari are de…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca va candida pentru o functie de vicepresedinte la Congresul extraordinar al partidului din luna martie, daca se va impune alegerea unui nou Birou Permanent National. El a adaugat ca a demonstrat "intregii natiuni" ca nu este vinovat,…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Orban a avertizat ca aproximativ 60 de milioane de persoane, potrivit unei evaluari a NATO, se pregatesc sa migreze catre Europa pana in 2020.Majoritatea imigrantilor ar proveni din tari musulmane si ar forma "o majoritate musulmana clara in metropolele Europei". "Londra nu va fi exceptia,…

- Minerii de la Cariera Roșiuța au postat pe facebook imagini infioratoare cu locurile de munca in care-și desfașoara activitatea. In ultima vreme, minerii din CEO au aratat in dese randuri condițiile din cariere, oamenii fiind revoltați din cauza veniturilor salariale mici in comparație cu ale funcționarilor…

- „Toata tara asteapta niste concluzii ferme si corecte, dupa toate mizeriile si abuzurile, toata Romania astepta ceva si s-a amanat. Eu sper ca va avea un happy-end in Parlament. Suntem pusi in situatia de a spera ca saptamana viitoare va face ce trebuie”, a spus Codrin Stefanescu. El a declarat,…

- ”Toata țara aștepta niște concluzii foarte drepte și corecte, dupa toate abuzurile, toate mizeriile și tot ce a ieșit in presa despre sistem in ultimele zile, cu atat mai mult cu cat in ultima perioada mulți oameni din sistem au mers pe la comisiile speciale din Parlament ca sa spuna, cu subiect…

- Proiectul de lege prin care judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) vor avea imunitate sporita a fost adoptat de Parlament, dupa ce initiativa a trecut cu 81 de voturi „pentru“, in timp de doar 19 alesi au votat „impotriva“.

- Liderii PSD, luați prin surprindere de anunțul lui Liviu Dragnea privind convocarea Congresului extraordinar. Liderul PSD Arges, Serban Valeca a declarat despre organizarea unui Congres extraordinar, ca trebuie vazuta motivatia, el precizand ca nu a știut despre aceasta intenție a președintelui PSD. …

- Comisia de mediu din Senat a dat aviz favorabil amendamentului pentru modificarea Codului Silvic, ce va ajuta CE Oltenia pentru deblocarea fronturilor de lucru in carierele miniere. Modificarea a trecut de comisia de mediu cu 7 voturi „pe...

- Lovitura pentru Soros! Guvernul ungar a anunțat marți ca a depus in Parlament un proiect de lege care vizeaza ONG-urile finanțate de miliardarul american George Soros, pe care il acuza ca incurajeaza imigrația.

- Dupa ce anul trecut, in vara, a existat o tentativa de blocare a examenelor nationale, esuata lamentabil din cauza faptului ca nu exista solidaritate, zilele acestea sindicatele din invatamant reiau avertizarile cu greva, pe fond existand aceleasi nemultumiri arhicunoscute, la care se adauga insa si…

- Ionel Danca a prezentat un document intern al Ministerului Muncii trimis catre ANAF aratand ca acesta demonstreaza ca liderii PSD au stiut ca transferul contributiilor sociale anuleaza majorarea salariilor cu 25% si va duce la scaderea veniturilor din administratia publica. 'Doamna ministru Lia Olguta…

- Liderii PSD vor organiza in februarie mai multe intalniri cu factorii de decizie din minerit si energie, atat pe linie administrativa, cat si sindicala. „Intentionam sa purtam discutii cu toti liderii de sindicat d...

- Apel matinal - Invitat: Victor Alistar, membru CSM Victor Alistar. Foto: Facebook Realizator: Catalin Cârnu - Liderii europeni au transmis un mesaj catre autoritatile de la Bucuresti. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preciza ieri, alaturi de seful statului român, Klaus…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere o…

- Dacian Cioloș și Raluca Pruna ofera o reacție comuna la acuzațiile lansare de Dragnea și Tariceanu, in scrisoarea trimisa de liderii Coaliției la Comisia Europeana. Liderii PSD și ALDE au acuzat Comisia Europeana de standard dublu pentru ca au criticat modificarile facute in Parlament la legile justiției,…

- Verestoy Attila, unul din liderii UDMR, a murit., Senatorul Verestoy Attila poate fi considerat Nemuritorul din Parlament. Verestoy este singurul supraviețuitor in Legislativ fara intrerupere, din 1990. De asemenea, este unul dintre cei mai bogați politicieni. Potrivit ultimei declaratii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul desemnat Viorica Dancila vor avea marți o intalnire cu liderii UDMR, la ora 13, anunța Antena3. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana…

- Manu Tomescu cere ca echilibrarea salariilor in CEO sa se faca transparent. Liderul sindical din zona Rovinari ar vrea ca șefii de secții, ateliere, cariere și linii tehnologice, și nu liderii sindicali, sa imparta clasele de salarizare angajaților cu lefuri mici. Administrația CE Oltenia…

- Liderii PSD se vor intalni in Comitetul Executiv al partidului. In ședința se intra cu un plan destul de clar: Dragnea va cere demisia lui Tudose, insa acesta se ține tare pe poziție. Surse din PSD ne-au precizat ca este foarte posibil sa se ajunga la o moțiune de cenzura impotriva lui Mihai Tudose…

- Minerii de la Cariera Jilț Nord a CE Oltenia care urmau sa intre, seara trecuta, in schimbul III au refuzat sa inceapa lucrul, acestora alaturandu-se, in fața sediului carierei, colegii lor care au ieșit din schimbul II. Minerii și-au aratat nemulțumirea in legatura cu creșterea salariala prognozata…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. Surse din PSD sustin ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Denes, senator de Bistrita.…

- Suparare mare in randul unor angajați ai Complexului Energetic Oltenia. Luni in șir li s-a promis ca rezerva la fondul de salarii va ajunge cu prioritate la angajații din zona productiva, cei cu salarii mici sau cei care au primit a...

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…