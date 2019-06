Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Dobrogea-Litoral a lansat joi un apel public prin care avertizeaza ca indepartarea de pe suprafata apei sau de pe mal a maselor algale ce prolifereaza vara in Lacul Techirghiol pune in pericol procesul natural de formare a namolului terapeutic. Potrivit…

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Somes-Tisa informeaza ca din cauza cantitaților mari de precipitații din ultimele 24 de ore s-au produs scurgeri importante de pe versanți și creșteri de niveluri pe cursurile de apa in Salaj. Astfel, astazi – 21 mai, la ora 07.00, a fost atinsa cota de pericol pe…

- Orasul Eforie, cu deschiderea sa consistenta la Lacul Techirghiol, nu putea sa fie ocolit de luptele interne pentru ceea ce balneologii numesc aurul negru, scriu jurnalistii de la Ziua News, citati de corectnews.com. Namolul cu calitati terapeutice, cel mai bun din Europa, dupa unii specialisti, dupa…

- In perioada 11 martie – 5 aprilie 2019, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor impreuna cu reprezentantii Inspectoratelor de Politie judetene, si, respectiv, al municipiului Bucuresti au desfasurat o actiune la nivel national pentru verificarea modului in care sunt respectate…

- Actrita americana Angelina Jolie, trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, face apel la sustinere pentru drepturile femeilor din Afganistan si cere o reprezentare mai buna a lor in guvernul afgan.

- O proprietate transformata - in mod miraculos - in casa Familiei Flinstone risca sa isi piarda tot farmecul! Iar asta pentru ca proprietara ansamblului a fost data in judecata de autoritatile locale. Oficialii spun ca batrana nu detine autorizatie pentru decoratiunile exterioare, motiv pentru care ar…

- Mai multe incendii de vegetație au izbucnit noaptea trecuta, in cateva raioane din țara. In localitatea Gangura din raionul Ialoveni, incendiul care a izbucnit aproape de miezul nopții, a mistuit 30 de hectare de teren.

- Mijlocașului i s-a transmis la club ca va mai juca doar daca vor lipsi inchizatorii de baza, Pintilii și Lucian Filip. Radoi incearca sa-l linișteasca, insa o absența de doua uni și jumatate l-ar scoate pe Dragoș din forma pentru Europeanul de tineret. De nervi, Becali iși pune in pericol o investiție…