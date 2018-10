Premierul canadian, Justin Trudeau, a convocat duminica la orele 22.00 GMT (luni, 02.00 GMT) o reuniune de urgenta a cabinetului sau, cu doua ore inainte de termenul stabilit de Washington pentru incheierea renegocierilor Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), au informat AFP trei surse guvernamentale. "In aceasta seara are loc o sedinta de guvern", a declarat un inalt responsabil de la Ottawa, in timp ce negociatorii canadieni au lucrat tot weekendul, prin videoconferinta, cu omologii lor de la Washington pentru a obtine un acord in ultimul moment privind revizuirea acestui tratat comercial…