- Jucatorii echipei nationale au efectuat luni seara, antrenamentul oficial inaintea duelului cu Suedia, echipa calificata la Cupa Mondiala din aceasta vara. Antrenamentul a avut loc la baza "Aripile" din Craiova, pentru a se proteja gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco.Sedinta de pregatire,…

- Vorbind despre siguranța in trafic, in lume mor aproape 13 mil. de oameni anual, 25.000 de oameni in UE, adica 70 de oameni pe zi, iar in Romania circa 5 oameni pe zi, astfel, aproximativ 2.000 de oameni au decedat in 2016 din cauza accidentelor rutiere, a declarat Secretarul General al Uniunii Naționale…

- Oltenia fotbalistica este din nou in doliu. Dupa trei ani de lupta cu o boala incurabila și nemiloasa, Neculai Tilihoi, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a incetat din viața ieri-dimineața, la doar 61 de ani. Corpul neinsuflețit a fost ...

- Nicolae Tilihoi, marea legenda a Științei, a murit astazi la 61 de ani rapus de o boala incurabila. Sicriul cu trupul acestuia va fi depus luni, in jurul pranzului, la stadionul "Ion Oblemenco", unde va sta pana marți dupa amiaza, cand va avea loc inmormanarea. Mai jos puteți citi doua povești interesante…

- Nicolae Tilihoi, fost fotbalist al Universitatii Craiova in perioada anilor '70-'80, a decedat duminica, la varsta de 61 de ani, au anuntat reprezentantii CS Universitatea Craiova. "Ziua cea mai trista. Astazi, 25 martie 2018, fostul mare fotbalist al Universitatii Craiova, Nicolae…

- Pe 24 martie a avut loc in toata țara „Marșul pentru viața”, cel mai important eveniment public dedicat protejarii vieții copiilor nascuți și nenascuți. Aflat la a cincea ediție, evenimentul este organizat de Asociația „Studenți pentru Viața”.

- Cel mai recent caz este un Ford care a derapat si a intrat intr-un autobuz. Accidentul a avut loc la Gara Internationala. Din fericire nu s-a soldat decat cu pagube materiale. Drumul este blocat din cauza ca masinile nu pot fi miscate, soferul asteptand sa vina o echipa de la Compania de Transport Public…

- Cel putin 30 de oameni au fost spitalizati din cauza intoxicatiei dupa ce un vulcan din provincia indoneziana Java de Est a aruncat in atmosfera fum toxic, au anuntat joi autoritatile locale, citate de DPA, scrie Agerpres.

- Mi-aduc aminte cat tam-tam era pe vremea cand se colectau bani pentru parcul din Ungheni. Unii apreciau, alții se indignau. In același timp, alți oameni jucau murdar. A juca murdar, ar insemna sa comentezi și sa arunci cu afirmații false, fara sa ai argumente și dovezi. Iata ca a dat Dumnezeu: banii…

- "Puține emotii, deloc nu a plans. A stat cuminte ca și familia, ca sa nu zic ca și taica-su, se aseamana cu familia, asta a spus parintele ca e singurul copil pe care l-au avut in biserica care a zambit. Am avut emoții, dar am trecut peste ele. Pe 19 mai va fi petrecerea de botez, fetița face luna…

- Incendiile de vegetatie din sud-estul Australiei au distrus locuinte si au provocat moartea vitelor, fortand sute de oameni sa-si paraseasca locuintele, in contextul in care focul este alimentat de vanturi uscate, relateaza Reuters. Incendiile, despre care se crede ca au fost declansate sambata de fulgere,…

- Viata fostului fotbalist Ioan Anton, cel care a evoluat la Farul Constanta intre anii 1988 si 1992, pare a fi un sir nesfarsit de drame. Un accident de masina l a despartit de echipa de pe litoral, grabindu i iesirea din fotbal. Anton n a avut apoi viata usoara, iar in ultimii ani s a si imbolnavit.…

- Stadionul de 52 de milioane de euro de la Craiova s-a confruntat la inceputul meciului din aceasta seara cu Astra cu o noua hiba. Mai exact, tabela de marcaj de pe noul "Oblemenco" a intampinat probleme tehnice in startul partidei. ...

- Moartea legendei steliste Ion Voinescu nu i-a sensibilizat prea mult pe fanii lui U Craiova, care nu au respectat cum se cuvine momentul de reculegere ținut la startul partidei din play-off cu Astra Giurgiu. Suporterii alb-albaștrilor au creat foarte multa galagie in timpul momentului de reculegere,…

- Fostul mare fotbalist al Maximei, Nicolae Negrila, a salutat calificarea Universitații Craiova in semifinalele Cupei Romaniei, apreciind evoluția alb-albaștrilor in fața lui Dinamo. „Negoro“ nu concepe ca debutul Științei in play-off-ul Ligii I sa nu fie facut cu o victorie ...

- Suporterii au plecat apoi fara a provoca vreun incident si nu a fost efectuata nicio arestare. "Conducerea ERT3 condamna cu fermitate invadarea sediului local de catre suporterii unei echipe in timpul unei emisiuni in direct. Ei s-au comportat intr-un mod profund antidemocratic, departe de spiritul…

- Suporterii olteni au luat cu asalt stadionul "Ion Oblemenco" cu mai bine de o ora inaintea partidei cu Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Miile de fani olteni care se deplaseaza spre stadion au paralizat toate strazile din jurul arenei. La Balș, traficul a fost blocat cateva zeci…

- Primaria din Craiova neaga ca ar fi probleme la noul "Ion Oblemenco", dupa ce doi muncitori au fost filmați zilele trecute in timp ce inspectau o crapatura de 4 metri lungime, aparuta in copertina stadionului. "E vorba de o intervenție planificata, la rostul de dilatare. Aceeasi operatiune se va desfasura…

- ACS Poli Timișoara a inregistrat o remiza, scor 1-1, in partida disputata vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Universitații Craiova, in etapa a 26-a, ultima din campionatul regular al Ligii I. La conferința de presa, antrenorul banațenilor, Leo ...

- Vineri, 23 februarie, de la ora 20,45, Poli Timisoara va evolua pe terenul Universitații Craiova, in ultima etapa a sezonului regulat. Va fi primul joc dintre cele doua echipe pe noul stadion „Ion Oblemenco”.

- Suporterii dinamoviști au impresionat din nou prin coregrafia 3D de la ultimul Derby de Romania, dar fanii "cainilor" au mai arborat și un mesaj clar in perspectiva alegerilor din 18 aprilie. Pe intreaga durata a reprizei secunde, un banner cu mesajul "Om de fotbal. Nu de minifotbal. Ionuț Lupescu"…

- O tanara care se afla acum in SUA isi cauta familia din Romania. Aceasta a fost adoptata inca de cand era mica, insa nu si-a cunoscut niciodata familia, iar numele inainte de adoptie a fost Stanescu Maria.

- Povestea pastorului care a fost salvat de un om al strazii pe care l-a luat in casa. Se spune ca ”bine faci, bine primești”, iar Pastorul John Greenaway a dovedit din plin acest lucru. Potrivit BBC , pastorul și familia lui au oferit adapost unui om al strazii in 2016, dupa ce cei doi s-au intalnit…

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- Pe pagina de Facebook a celor de la FC U Craiova, formație care activeaza in Liga a 4-a, a fost anunțat faptul ca incepe procesul in civil dintre clubul oltean și FRF, LPF, Dumitru Dragomir și Mircea Sandu privind dezafilierea clubului. 23 februarie este data inceperii procesului pe fond la Tribunalul…

- CSU Craiova are sansa de a se apropia la patru puncte de FCSB si la sase puncte de liderul Ligii I, CFR Cluj in cazul in care se va impune in aceasta seara de la ora 20:45 pe noul „Ion Oblemenco” din Banie in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Meciul se anunta greu pentru olteni, cei de…

- Mama unui baiețel in varsta de 8 ani a trait niște momente incredibile in sala de judecata a unui tribunal din Romania.Odata ce mama a plecat sa munceasca in strainatate, tatal copilului a intentat divorț și a obținut custodia completa asupra baiețelului pe care nu l-a mai lasat sa-și vada mama.Femeia…

- Fanii clubului brazilian de fotbal Portuguesa din Sau Paulo, suparati dupa un esec cu 0-3 pe teren propriu, au interceptat livrarea unui fast-food pentru jucatorii din vestiar si au mâncat cele 10 pizza comandate, a declarat un fan agentiei Reuters. Dupa înfrângerea din meciul cu Oeste…

- Marți a avut loc inmormantarea lui Darius Stan, tanarul care a provocat accidentul rutier de pe DN 7, in care au murit trei oameni: liceanul si doi soti din judetul Alba. O mulțime impresionanta de oameni și-au luat adio de la elevul de 19 ani. Mii de mesaje de condoleante, fotografii si chiar si o…

- Sute de elevi si fosti apropiati l-au comemorat, luni, pe Darius Stan, tanarul de 19 ani din Orastie, decedat in accidentul rutier de pe DN 7, in care au mai murit doi soti din judetul Alba.

- Este o veste minunata pentru toti cei care i-au sustinut pe Constantin si Mihaela pe parcursul show-ului matrimonial "Mireasa pentru fiul meu". Cei doi au decis sa isi mai dea o sansa, dupa ce au pus punct relatiei in urma cu cateva luni.

- Fundașul valcean Razvan Popa a fost luat la intrebari de catre suporterii Universitații Craiova. Fanii l-au chestionat pe jucator prin intermediul site-ului oficial, dorind sa afle de la acesta aspirațiile, hobby-urile și superstițiile. Raspunsurile le puteți urmari in format video. ...

- Guilherme Sitya (27 de ani) a plecat pe ușa din dos de la FCSB, iar in prezent evolueaza pentru Jagiellonia Bialystok și spune ca e foarte fericit ca a ajuns la formația din Polonia. "Cred ca e o tara foarte frumoasa, la fel ca Germania. Si acolo ma platesc la zi. Familia mea, cand se duce acolo, ii…

- Pretinsul harțuitor al cantareței Taylor Swift se confrunta cu noi acuzații, imediat dupa ce procurorii au declarat ca au descoperit o serie de email-uri infioratoare pe care le-a trimis. In urma acestora s-a descoperit ca barbatul amenința sa ii ucida intreaga familie. Intre 2015 și 2016 acesta a trimis…

- In ciuda aparentelor de la TV, Mara Banica este o persoana extrem de sensibila si se emotioneaza extrem de repede, mai ales cand e vorba de cei dragi. Mare iubitoare de animale, Mara a aflat cumplita veste ca patrupedul familiei, in varsta de 11 ani, este grav bolnav. Familia jurnalistei este extrem…

- NECAZ…. La omul sarac, nici boii nu trag! Vorba aceasta veche capata accente de-a dreptul dureroase, in cazul familiei de la Vetrisoaia, care, in toiul iernii, a ramas cu singura camera in care locuiau parintii si cei doi copii, arsa pe jumatate. In prezent, tatal este internat in Spitalul “Sf. Maria”…

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Stalin a fost unul dintre cei mai odiosi tirani ai istoriei. Din cauza politicii sustinute de el au murit milioane de oameni. Anii copilariei au fost decisivi pentru formarea personalitatii fostului mare lider al URSS. Stalin a fost la origine georgian, a fost abuzat emotional si fizic in copilarie…

- Monalisa Pandelea, in varsta de doar 26 de ani, a murit zilele trecute, fiind rapusa de o boala necrutatoare, care a evoluat foarte rapid. Tanara s-a stins din viata pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala…

- TRAGEDIE… Durere fara margini in familia femeii ucise, miercuri seara, pe o strada din Londra. Rudele acesteia inca nu-si pot reveni din soc. Mama Elisabetei a lesinat cand a auzit ce s-a putut intampla cu fiica ei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Pe retelele de socializare, prietenii deplang…

- Familia președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, are motiv de sarbatoare. Feciorul cel mai mic al președintelui este astazi omagiat și implinește 3 ani, iar cu aceasta ocazie Igor Dodon a scris un mesaj de felicitare pe contul sau oficial de Facebook. "Al treilea fecior implinește azi 3 ani. Ii…

- Andi Moisescu si sotia lui, Olivia Steer, alaturi de cei doi copii ai lor, au gasit locul ideal unde sa-si petreaca Sarbatorile de Iarna! Cei patru se afla la Dubai, unde petrec in fiecare zi.

- Michael Schumacher, patru ani in coma. Pe 29 decembrie 2013, germanul s-a accidentat la schi, iar de atunci nu și-a revenit. Dupa patru ani, publicul a ramas doar cu doua hastaguri: #KeepfightingMichael și #KeepfightingSchumi. De la reședința familiei Schumacher nu razbat informații oficiale despre…

- Familia femeii o cauta si cere ajutorul clujenilor pentru a o gasi. “Daca ați vazut-o pe doamna din fotografie sau aveți cunoștința despre locul în care se afla, sunteți rugați sa sunați urgent la Poliție sau sa luați direct legatura cu noi: 0741146600. Doamna Mariana, are…