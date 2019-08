Nădlac II, cel mai tranzitat punct de frontieră din vest, în minivacanța de Sf. Maria In vestul Romaniei, la granița cu Ungaria, cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei a fost Nadlac II – Csanadpalota de pe autostrada. Potrivit Poliției de Frontiera, in minivacanța de Sf. Maria, la granița Nadlac II au fost inregistrate 182.000 de treceri. In total, la frontiera romano-ungara, 435.000 de persoane au trecut granița. In schimb, la granița romano-bulgara au trecut 437.000 de persoane, cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei a fost Giurgiu cu peste 190.000 de treceri. Potrivit statisticii Poliției de Frontiera „in perioada minivacantei de Sf. Maria (14.08-18.08.2019,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

